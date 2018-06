Més de 1.200 nens interpreten la cantata 'Fem Coral' a Reus

També han cantat cançons de pobles i cultures de la Mediterrània amb motiu dels Jocs

Actualitzada 05/06/2018 a les 19:19

Més de 1.200 nens i nenes de 28 escoles de Reus i diferents poblacions veïnes s'han reunit aquesta tarda al Pavelló Olímpic Municipal per participar en una nova edició de la cantata Fem Coral. Aquesta activitat, promoguda i organitzada per la Regidoria d'Ensenyament i Política Lingüística, serveix per posar en comú la tasca musical que han realitzat els infants durant el curs.L’edició d’aquest any s’ha volgut sumar a la programació de dos esdeveniments especials: Reus Ciutat de la Música i els XVIII Jocs Mediterranis, per la qual cosa s'han interpretat un recull de diferents cançons de pobles i cultures de la Mediterrània amb el lema Som mediterranis!.El Fem Coral és una de les activitats educatives que forma part de l’oferta d'Activitats i Recursos Educatius de l’Ajuntament de Reus i amb aquesta ja en són vint-i-dues les edicions que s’ha dut a terme.Les escoles que han participat en aquesta edició són: Dr. Alberich i Casas, Arce, Cèlia Artiga, Ciutat de Reus, Els Ganxets, General Prim, Isabel Besora, Joan Rebull, La Salle, Maria Cortina, Maria Rosa Molas, Marià Fortuny, Misericòrdia, Montsant, Mowgli, Pi del Burgar, Pompeu Fabra, Presentació, Puigcerver Rubió i Ors, Sant Bernat Calvó, Sant Josep, Sant Pau, Rosa Sensat, Abel Ferrater (La Selva del Camp), M. Déu de la Candela (Botarell), Marcel.lí Esquius (Miami platja), ZER Baix Camp Sud (Vilanova d'Escornalbou).