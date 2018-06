La plantilla del Sant Joan analitzarà accions legals per les DPO 2016

L’Hospital ha pagat «en funció del compliment de cada treballador» i el Comitè veu que toca el 100%

CGT interromp les protestes

El Comitè d’Empresa del Sant Joan estudia emprendre accions legals contra l’Hospital pel cobrament de les DPO de l’exercici 2016. Ho fa després que l’Hospital realitzés aquest 31 de maig, tal com havia acordat, l’ingrés corresponent a les retribucions per objectius, però «avaluades en funció de l’acompliment de cada treballador», segons precisen fonts del centre. El Comitè, tal com detalla en un comunicat a la plantilla, n’ha «informat l’advocat que ha portat el cas, ja que ell entén que segons la sentència s’han d’abonar el 100%, i ara estudiarà les accions legals que consideri oportunes per a reclamar la quantitat que resta pendent». Des del Sant Joan apunten que «l’Hospital ha actuat d’acord amb la sentència» que, el passat mes d’abril, donava la raó als treballadors sobre el dret a cobrar les DPO 2016.La xifra de les DPO, en el seu global i segons precisava al seu moment l’Hospital, s’enfila als 2,3 milions d’euros. El centre va concloure l’exercici 2016 amb 8,4 milions d’euros de dèficit i interpretava el desequilibri econòmic com a motiu d’exempció al pagament de les retribucions variables. El pronunciament del jutge en aquest sentit, però, va resultar favorable als empleats i el Sant Joan va decidir no recórrer-lo.La situació, en principi, no podrà repetir-se amb les DPO del 2017, després que una clàusula inclosa al nou conveni laboral 2017-2019 contempli la supressió d’aquestes retribucions en situació de dèficit. L’exercici 2017 el centre va tancar-lo amb un desequilibri de fins a 3,2 milions, que l’abocava a la tercera causa de dissolució consecutiva, la qual s’ha de resoldre a través de la venda de Gecohsa a la Generalitat o, subsidiàriament, amb una aportació no dinerària.D’altra banda, la secció sindical de la CGT ha suspès les mobilitzacions que fins ara duia a terme setmanalment, cada divendres, a la rambla de l’edifici per reclamar el cobrament de les DPO de l’exercici 2017. La decisió es justifica per «l’escassa participació de companys i companyes». La CGT valora, en un comunicat de finals de maig que, «la força dels treballadors es demostra amb mobilitzacions» i que «per això hem interromput les concentracions dels divendres: per fer una tasca de conscienciació al llarg de l’estiu i convocar després una assemblea per explorar entre tots les formes de lluita més adients».