La futura ordenança d'animals passa per una consulta pública

El tràmit, previ a la redacció del document, permet la ciutadania i les entitats registrar suggeriments sobre problemes i objectius

Actualitzada 04/06/2018 a les 21:08

La configuració de la comissió

L’ús de l’ADN i gossos perillosos

L’Ajuntament va engegar dijous passat, a través de l’àrea de Medi Ambient, una consulta pública vinculada al procés d’elaboració de la nova ordenança de protecció, benestar i convivència amb els animals de companyia i la fauna urbana a Reus, que s’adreça la ciutadania en general i a entitats relacionades amb aquest àmbit. El tràmit, obligat per llei, busca recavar opinions en quatre aspectes: els problemes que es pretenen solucionar amb l’ordenança, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. Les persones interessades i potencialment afectades per la futura ordenança disposen de quinze dies naturals, des del 30 de maig, per presentar els suggeriments, que han de formular-se mitjançant escrit al Registre General de l’Ajuntament (OTE-OAC).Reus va celebrar al febrer del passat 2017, fa gairebé un any i mig, la reunió constitutiva d’una comissió municipal especial per tal de preparar i aprovar la nova ordenança. En aquest sentit, fonts municipals precisen que la consulta que ara es troba en marxa representa un «pas previ» a l’elaboració del text de la futura normativa, el qual «encara no s’ha començat a redactar». L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, explicava en una entrevista al Diari Més fa pocs dies que l’ordenança «veurà la llum aviat». La comissió, que va originar-se en un decret de l’alcaldia al 2016, té l’encàrrec de treballar en el document que substitueixi l’actual ordenança i s’adapti a la legislació catalana, al respecte i a la realitat de la ciutat. L’ordenança vigent, pel que fa a la regulació d’aquest àmbit a la capital del Baix Camp, és de l’any 1990 i es va modificar per darrera vegada l’any 1998.Al moment de la seva creació, i tal com va comunicar l’Ajuntament llavors, la comissió estava integrada per representants de tots els grups municipals. Igualment, «i amb l’objectiu de redactar un document obert i participatiu», es va convidar a la reunió consitutiva un seguit d’entitats que defensen els drets dels animals –llavors van ser ACTYMA, el Refugi Baix Camp, Reus Gats, la Coordinadora Felina de Tarragona, Gent i Gossos–, així com representants del Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona. Els objectius de la nova ordenança, segons els definia l’Ajuntament al 2017, són regular la protecció, el control, la tinença i la venda d’animals, en especial la interrelació entre les persones i els animals en aspectes de convivència humana i en activitats d’esbarjo i lucratives amb una doble finalitat: la protecció, seguretat i salut de les persones i la protecció i benestar dels animals. També la regulació del cens municipal i la identificació dels animals de companyia, que permeti disminuir els abandonaments a la via pública i garantir una tinença responsable, i fomentar la participació ciutadana en la defensa i protecció dels animals així com preservar la seguretat de les persones.Tot i que la redacció de l’ordenança no ha començat, des de la constitució de la comissió sí que han transcendit algunes voluntats sobre el futur document. Entre elles hi havia la possibilitat de crear un registre d’ADN com una de les mesures «innovadores de control» i pensada per reduir situacions d’abandonament, que seria complementària al cens que ja està impulsant l’Ajuntament. També la incorporació de consideracions especials relacionades amb els gossos que estan considerats perillosos o amb els que ajuden persones amb discapacitat visual, auditiva o física. Medi Ambient prepara una campanya més dura contra l’incivisme lligat als gossos per la tardor.