L'autòpsia conclou que la dona trobada sense vida en un cotxe a Reus va morir violentament

Els Mossos no descarten cap línia d'investigació, tampoc la violència masclista

Actualitzada 05/06/2018 a les 10:05

L'autòpsia practicada a la veïna de 59 anys del Morell trobada sense vida el passat dissabte en un cotxe en un polígon de Reus ha confirmat que la dona va patir una mort violenta. Tot i així, no ha transcendit cap detall sobre el succés -com l'orígen de les ferides, l'arma utilitzada o l'hora en què es van produir els fets-, ja que l'actuació policial es troba sota secret de sumari per ordre del jutjat de guàrdia del dissabte. Segons han confirmat fonts policials, no es descarta completament cap línia d'investigació, tampoc la violència masclista, tot i les informacions publicades ahir dimarts per l'agència EFE que informaven que aquesta línia d'investigació no estava sobre la taula.Els fets es van produir a les 23.21h de la nit del passat dissabte, 2 de juny, quan una dona veïna del Morell i de 59 anys d'edat va ser trobada morta dins un vehicle que estava obert i amb els quatre intermitents al carrer Pelleters del polígon Alba, molt proper a Vila-seca. Aquest fet va alertar un testimoni que passava per la zona, qui va avisar al 112 i ràpidament es van activar patrulles del SEM, dels Mossos d’Esquadra i policia local de Reus.Segons fonts properes a la investigació, la víctima hauria contactat amb els seus familiars per telèfon dissabte al matí. La família l'esperava a l'hora de dinar i com que no es va presentar, van alertar als cossos policials, malgrat que no es va formalitzar la denúncia. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Camp de Tarragona s'ha fet càrrec del cas, que està sota secret d'actuacions, per tal d'esbrinar les causes de la mort de la víctima i identificar l'autor dels fets.