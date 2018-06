La Guàrdia urbana de Reus va instruir diligències judicials a l’home, de 52 anys, per un delicte contra la seguretat del trànsit

Actualitzada 05/06/2018 a les 12:51

La Guàrdia Urbana de Reus ha instruït diligències judicials per un delicte contra la seguretat del trànsit a un home de 52 anys i veí de Reus per conduir un turisme quan triplicava la taxa d’alcoholèmia permesa. En concret, el conductor va donar un resultat positiu a la prova d’alcoholèmia de amb una taxa de 0,78 mg/l.L’home va ser enxampat conduint sota els efectes de l’alcohol el passat dilluns, 4 de juny, quan passaven 10 minuts de les 4 de la matinada a l’avinguda del Comerç amb l’avinguda Barcelona. L’home conduïa un Seat Ibiza i, en ser sotmès a la prova d’alcoholèmia, va donar un resultat positiu de 0,78 mg/l, per la qual cosa els agents van instruir-li diligències per un delicte contra la seguretat del trànsit.