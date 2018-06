Un intoxicat per inhalació de fum en incendiar-se una fregidora al Club Tennis Reus Monterols

Tres dotacions dels Bombers es van traslladar al lloc, tot i que els treballadors van aconseguir apagar el foc abans de la seva arribada

L'incendi d'una fregidora al servei de restaurant del Club Tennis Reus Monterols va causar, la nit d'ahir diumenge, un ferit lleu per inhalació de fum. Fins el lloc s'hi van traslladar un total de tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, tot i que els treballadors del club van aconseguir apagar les flames abans de l'arribada del cos. També s'hi va desplaçar el SEM per tal d'atendre a la persona afectada.Els fets es van produir cap a les 10 de la nit, quan va cremar una fregidora a la cuina del restaurant del Club Tennis Reus Monterols. L'incendi tan sols va afectar a la fregidora, però va deixar una persona ferida lleu. Es tracta d'un home que va ser atès per inhalació de fum i evacuat a l'Hospital Sant Joan de Reus. Fins al lloc s'hi van desplaçar tres ambulàncies del SEM.Els Bombers de la Generalitat van dirigir-se al lloc amb tres vehicles, tot i que a la seva arribada els treballadors ja havien aconseguit apagar el foc. Els Bombers van treballar mitja hora en les tasques de ventilació del fum que hi havia a la cuina.