Quatre dotacions de Bombers es troben a la zona

Actualitzada 04/06/2018 a les 19:29

Una possible fuita de gas ha generat expectació aquesta tarda, al voltant de les 19.20 hores, a l'avinguda Vidal i Barraquer de Reus. Quatre dotacions de Bombers de la Generalitat s'han desplaçat a l'edifici del número 47 per investigar la fuita, que encara no està confirmada.Al lloc del fets, també s'hi han desplaçat una ambulància del SEM i la Guàrdia Urbana de Reus, que ha tallat el trànsit en direcció a la plaça Europa.