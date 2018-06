Multen un jove de Reus per conduir sota els efectes de l'alcohol i provocar un accident

El noi conduïa amb una taxa d’alcohol de 1,05 mg/l en aire espirat

La Guàrdia Urbana va obrir diligències penals aquest diumenge a un conductor, veí de Reus i de 25 anys, per conduir amb una taxa d’alcohol de 1,05 mg/l en aire espirat. El noi va topar contra un altre vehicle al passeig Mata a les 4.30 hores de la matinada del 3 de juny. En l'accident no hi va haver ferits.Els agents van realitzar les proves d'alcoholèmia i van diligències judicials per un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes d’alcohol amb una taxa de 1,05 mg/l en aire espirat.Conduir sota l'efecte de l'alcohol per sobre dels 0,60 mil·ligrams per litre d'aire expirat, 0,40 en cas d’accident, es considera delicte. Pot comportar penes de presó d’entre tres i sis mesos i la retirada del carnet de conduir d’entre un i quatre anys. Des de la Guàrdia Urbana de Reus recorden que els conductors no poden circular amb una taxa d'alcohol superior a 0,25 mil·ligrams per litre d'aire expirat. Superar aquest índex fins al 0,60 és constitutiu d’una falta administrativa.