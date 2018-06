Les catifes de flors i la professó acomiaden el Corpus reusenc

La festivitat va cloure amb els Nanos, la Mulassa, els Gegants i l'Àliga recorrent els carrers de la ciutat

Els Nanos, la Mulassa, els Gegants i l’Àliga van cloure, ahir al vespre i al Toc de Festa del Campanar, la festivitat de Corpus amb la professó, que va recórrer els carrers del centre de la ciutat una vegada finalitzada la missa que es va oficiar a la Prioral de Sant Pere. El ball de l’Àliga a la porta de la Prioral va copsar, un any més, el protagonisme abans de la professó.Prèviament, al matí, la pluja no va impedir que les catifes de flors decoressin el casc antic en el que és un dels actes més estesos d’aquesta celebració arreu de la geografia catalana. De la mateixa manera, l’atri de Sant Sebastià, a la plaça del Castell, es va omplir de reusencs i reusenques que no es van voler perdre un altre dels principals reclams i trets identificatius de Corpus, l’ou com balla.Els actes d’aquesta festivitat es van iniciar dijous passat, amb les tradicionals ballades dels Gegants i la Mulassa i les primeres degustacions de la coca amb cireres a la plaça del Mercadal.