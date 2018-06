L'Incasòl treu a licitació l'enderroc de set edificis al barri del Carme

L’obra té un pressupost de 313.000 euros i ampliarà provisionalment la zona blava a Closa de Freixa

Actualitzada 03/06/2018 a les 21:56

Promoció d’habitatge públic

L’Incasòl ha tret a licitació, amb data d’aquest 1 de juny, les obres d’enderroc dels edificis del barri del Carme pendents d’anar a terra des d’anys enrere. En concret, es tracta dels localitzats als carrers Sant Jaume 26, Sant Jaume 22-24, Closa de Freixa 1, Closa de Freixa 1a, Sant Benet 7-5-3, Sant Benet 1 i Sant Francesc 13. L’import previst, segons detalla la documentació vinculada al tràmit, és de 285.100 euros més IVA –uns 313.600 euros– en dues anualitats: 85.545 euros més IVA per al 2018 i 199.605 per al 2019. El termini de durada del contracte és de 4 mesos amb possibilitat de pròrroga d’un mes més, i el marge per presentar-hi ofertes acabarà a finals de juny. L’Incasòl havia rebut encara a l’hivern la llicència per part de l’Ajuntament per executar els treballs. La previsió de l’enderroc és de realitzar el màxim d’obra a mà, amb càrrega a camió a màquina i transport a l’abocador.Les feines inclouen, tal com precisa la mateixa documentació, la col·locació de bastides i lones de protecció a la façana i la mitgera de cada edifici, la instal·lació de tanques provisionals, i el desmuntatge per mitjans manuals i amb compressor mecànic de tota la coberta dels edificis. També el trencament i enderroc de les façanes i dels forjats de planta, la supressió de parets i envans i el trencament a màquina de tot el paviment de planta baixa. No es desmuntarà ni s’enderrocarà d’inici cap dels fonaments de cap dels set edificis.L’obra servirà, és enllà de per posar fi a qüestions relacionades amb l’ocupació il·legal, la proliferació de coloms i altres plagues o l’acumulació de brutícia als immobles i el seu entorn, també per obrir el pas entre els carrers Sant Jaume i Closa de Freixa. El regidor d’Urbanisme, Marc Arza, explicava al Diari Més al novembre que, un cop consumats els enderrocs, el consistori es planteja «a més curt termini, ampliar l’espai d’aparcament» de zona blava a Closa de Freixa. I, «a mitjà termini, és també la nostra voluntat, sigui amb inversió pública –de la Generalitat o del mateix Ajuntament– o bé privada, que aquí comenci a haver promoció d’habitatge públic». La intenció, a grans trets, passa per donar a aquesta àrea un aire similar al que ha pres la plaça de la Patacada, reconvertida en «un espai assolellat, modern, integrat al barri».