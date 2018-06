L'avinguda de Tarragona habilita voreres per accedir a Mas Abelló i Mas Carpa

Operaris treballen en l’obra, que vol facilitar la circulació de vianants cap a les urbanitzacions i obrirà espais de dos metres d’amplada per on transitar

Intervencions similars

Les obres per donar lloc a les noves voreres projectades a l’avinguda de Tarragona, en el tram comprès entre els accessos a les urbanitzacions de Mas Abelló i de Mas Carpa, ja estan en marxa. Operaris treballaven durant la setmana passada en el projecte, fet públic per l’Ajuntament de Reus al novembre, i que contemplava una solució per millorar l’accessibilitat per a vianants dels veïns de la urbanització Mas Carpa fins al camp de futbol del Reddis, i d’aquí també al centre de la ciutat pels trams ja urbanitzats.Fonts municipals consultades confirmen al Diari Més que els treballs que s’hi estan duent a terme ara es corresponen amb aquests arranjaments anteriorment previstos. En concret, tal com es va anunciar al seu moment, es construiran voreres noves al llarg d’un traçat que es trobava definit actualment per un camí de terra. Les noves voreres tindran una amplada de dos metres, i es construiran amb una vorada prefabricada de formigó i aglomerat asfàltic. L’obra tenia, segons el projecte aprovat al seu moment, un termini d’execució de fins a dos mesos i un pressupost de contracta d’uns 44.007 euros. La mesura vol donar resposta a una antiga reclamació del veïnat de la zona, que demanava una connexió per transitar a peu entre ambdós punts de manera segura i evitant els inconvenients que hi generava l’acumulació d’aigua de pluja, entre altres.El projecte vol contribuir a la millora de l’avinguda de Tarragona, i s’afegeix a les millores executades per la regidoria de Via Pública en els darrers anys, amb l’enjardinament de la mitjanera de l’avinguda, en el tram entre la rotonda de l’aeroport i l’entrada al Mas Abelló. La memòria valorada del projecte es va publicar el 15 de novembre als diaris oficials de la Generalitat i de la Diputació de Tarragona. En el mateix anunci també s’informava de l’aprovació de les memòries de l’ampliació de les voreres a les cruïlles de l’avinguda de Marià Fortuny amb els carrers de Ventura Gassol i de Dom Bosco.