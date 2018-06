Descarten la violència masclista en la mort de la dona trobada sense vida en un cotxe a Reus

Els Mossos mantenen obertes totes les línies d'investigació restants i estan a l'espera de l'autòpsia

Actualitzada 04/06/2018 a les 10:27

Els Mossos d'Esquadra descarten la violència masclista en l'assassinat d'una dona de 59 anys, trobada morta dissabte en un cotxe en un polígon industrial de Reus.Segons informen avui els Mossos d'Esquadra, la hipòtesi de violència de gènere està totalment descartada i totes les línies d'investigació restants estan obertes.L'autòpsia aportarà informació sobre l'hora de la mort, l'arma utilitzada, els signes de violència i les ferides incisives que presentava el cos de la víctima, una dona de 59 anys veïna del Morell.A la víctima la van trobar, dins del seu cotxe, al carrer Pelleters del polígon Alba, al terme municipal de Reus.El lloc es troba molt pròxim a la localitat de Vila-seca (Tarragonès), en un nus de carreteres de l'autopista AP-7, l'autovia A-7 i la C-14.Als Mossos, els van avisar de la troballa a les 23:21 hores de dissabte i, encara que no constava cap denúncia per desaparició, familiars de la víctima sí que havien contactat amb la policia, preocupats perquè no va acudir a dinar amb ells.La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Camp de Tarragona s'ha fet càrrec del cas, que està sota secret d'actuacions per ordre del jutge de guàrdia de dissabte.