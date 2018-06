Troben el cos sense vida d'una dona de 59 anys dins un turisme a Reus

La dona presenta indicis de violència i els Mossos d’Esquadra estan investigant la seva mort

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’una dona de 59 anys que van localitzar dins un cotxe al polígon de Reus a última hora de la nit de dissabte. Davant els indicis de violència que presenta el cos de la víctima, els agents de la policia han obert una investigació per esclarir els fets.La dona, que era veïna del Morell, va ser trobada dins d’un vehicle que estava obert i amb els quatre intermitents, fet que va alertar un testimoni que passava per la zona. Va ser ell qui va avisar al 112 i ràpidament es van activar patrulles del SEM, dels Mossos d’Esquadra i policia local de Reus. Els Mossos ara estan a l’espera del resultat de l’autòpsia per establir l’origen de les ferides i signes de violència que presentava la dona.