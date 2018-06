Roben dues màquines expenedores de joguines d'un bar de Reus per extreure'n els diners

Els Mossos els van enxampar en plena acció, tot i que només van aconseguir detenir a un dels tres implicats

Actualitzada 01/06/2018 a les 15:59

Un veí de Reus, de 25 anys i de nacionalitat marroquina, va ser detingut el passat 30 de maig com a presumpte autor dels delictes delicte de robatori amb força i resistència i per desobediència als agents de l’autoritat.Els Mossos d'Esquadra van rebre el dimecres, al voltant de les 16:13 hores, un avís del propietari d’un bar del carrer Bernat Torroja de Reus que denunciava que li acabaven de robar dues màquines expenedores que estaven lligades amb una cadena a la via pública.Minuts més tard, un ciutadà va alertar que acabava de veure uns nois llençant unes caixes en un solar situat a uns 100 metres d’on s’havia produït el robatori, concretament, entre la cruïlla del carrer Bernat Torroja amb Joan Salvat Papasseit.Immediatament, diversos agents es van desplaçar al solar on van veure tres homes manipulant un objecte, Per això, van optar per saltar la tanca perimetral que l’envoltava i van accedir al seu interior. Una vegada dins, els tres homes van iniciar una fugida fent cas omís a les indicacions d’aturar-se.A continuació, els agents van localitzar entre uns matolls els objectes que estaven manipulant que coincidien amb les màquines expenedores sostretes, les quals presentaven danys a la part de la caixa de la recaptació.Seguidament, els mossos van observar com un dels lladres es trobava amagat en un espai reduït, entre la tanca perimetral i una caixa d’electricitat, moment en què van detenir-lo. Durant la detenció aquest va oposar resistència activa escometent amb els braços i cames.Per tot això, els Mossos d’Esquadra van atribuir-li els delictes de robatori amb força i resistència, desobediència als agents de l’autoritat.La investigació continua oberta per tal de detenir els altres dos autors del robatori.El detingut va passar ahir a disposició judicial davant del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Reus, que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.