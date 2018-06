El polilleuger annex a la Cèlia Artiga de Reus tindrà 2.200 metres i pista de sala

El projecte, que s’ha presentat al centre i a Sol i Vista i Pelai aquesta setmana, quedarà redactat enguany i s’executarà al 2019

Actualitzada 31/05/2018 a les 19:50

Reemplaça l’antic mòdul

El polilleuger de l’Escola Cèlia Artiga tindrà una superfície de 2.245 metres quadrats amb una pista de 22x44 metres apta per a la pràctica de modalitats esportives de sala, inclosos el patinatge i l’hoquei patins. El projecte es redactarà i licitarà al 2018, amb la previsió que les obres s’acabin al 2019, i es finançarà amb part dels 1.215.000 euros procedents del superàvit que serviran també per donar forma a un segon equipament similar i vinculat a l’Escola Joan Rebull.L’ús social dels nous polilleugers seguirà la línia dels que ja existeixen a hores d’ara a Reus. Tindran una distribució de tres franges horàries: horari escolar –per activitats docents pròpies del centre escolar o, puntualment, dels centres escolars que siguin propers–, horari extraescolar –de dilluns a divendres al migdia i en horari correlatiu a l’escolar a la tarda, també per a competicions escolars els dissabtes al matí– i un horari social d’ús esportiu per a projectes i programes municipals, entitats esportives, veïnals i per a activitats d’esport per a tothom –de dilluns a diumenge. La recreació de l’aspecte que tindrà el polilleuger, i que ahir va fer pública l’Ajuntament, és la mateixa de presentada pel tripartit municipal (PSC-ERC-ICV) a principis de maig del 2011 i «forma part de l’avantprojecte» de les instal·lacions.Segons les dades aportades per l’Ajuntament en la presentació de la inversió del superàvit, que és possible a través d’un acord amb el PSC el qual inclou també la redacció del projecte del Pavelló del Molinet lligat a l’Escola Isabel Besora –amb 70.000 euros més–, els polilleugers esperen uns 1.300 usuaris setmanals.L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, amb altres membres del govern municipal i del grup del PSC ha presentat aquesta setmana el projecte de construcció del polilleuger de l’Escola Cèlia Artiga a la comunitat educativa d’aquest mateix centre i a les associacions de veïns del barri Sol i Vista i de la urbanització Pelai, on s’ubicarà aquest equipament. Al moment de conèixer-se la previsió que el nou equipament es traslladi a la realitat, la directora de l’Escola Cèlia Artiga, Elvira Moyano, explicava que «feia molts d’anys que el demanàvem perquè, fins al moment, havíem de fer servir un mòdul».