Territori anul·larà el pla parcial amb què Reus va voler captar Ikea

La Comissió d’Urbanisme tornarà l’espai a zero per un pagament vençut al 2011 i que requereix ara

Actualitzada 30/05/2018 a les 21:42

Set anys després

La Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona ha concedit a la promotora del pla parcial del sector G14B Camí de la Plana i Gaudí-Mar un termini de tres mesos abans de donar el dibuix per caducat i tornar la zona a zero. El sector era el que es va oferir a Ikea, prop d’una dècada enrere, per a la seva instal·lació finalment frustrada a Reus. La promotora, Centre Comercial Perifèric SL, va ser declarada en situació de concurs, segons figura al Registre Públic Concursal, al novembre del 2011. La Comissió d’Urbanisme va acordar, reunida aquest dimarts, fer-li arribar un requeriment perquè ingressi a l’Ajuntament la garantia del 12% de l’obra urbanitzadora del sector, condició que hauria d’haver complit abans del 25 de febrer del 2011. Fonts de Territori concreten al Diari Més que «si aquest nou requeriment no es compleix, es procedirà a la caducitat del pla parcial».El sector abraça l’espai entre la T-11 i la carretera de Salou. El complex comercial que s’hi va projectar, que havia d’estar liderat per Ikea, preveia assolir uns 90.000 metres quadrats de superfície construïda i atraure diferents firmes dels sectors de l’alimentació o el tèxtil. El pla parcial contemplava també la construcció de fins a 300 habitatges. La Junta de Govern de l’Ajuntament de Reus va aprovar a principis del 2011, el projecte d’urbanització del pla parcial del sector G14B Camí de la Plana i Gaudí-Mar, que havia rebut llum verda del ple un any enrere i havia quedat igualment aprovat per la Comissió d’Urbanisme el 25 de novembre del 2010.L’eficàcia d’aquest últim acord estava condicionada, entre altres qüestions, a la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i a «que es presentés davant l’òrgan municipal –l’Ajuntament– la garantia del 12% de l’obra urbanitzadora». Extrem, el del 12%, que no s’ha donat i que molt probablement acabi d’enterrar el pla parcial amb què la ciutat va intentar captar Ikea, al centre d’un estira i arronsa amb Tarragona que finalment es va endur la ciutat veïna. Fonts municipals consultades per aquest rotatiu confirmaven ahir que, en l’actualitat, l’Ajuntament de Reus no té nous plans per a l’espai. Ikea, per la seva banda, no obrirà almenys fins al 2019 a Tarragona, davant el polígon comercial de les Gavarres, com a conseqüència de la lentitud en la tramitació de la llicència urbanística.