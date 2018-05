Reus té enllestits els escenaris per a disputar la gimnàstica i el futbol

L’Estadi Municipal i el Pavelló Olímpic s’han reformat conjuntament per la Diputació i l’Ajuntament

Actualitzada 30/05/2018 a les 21:10

Renovació i futur

La ciutat de Reus, una de les subseus dels Jocs Mediterranis, ja ho té tot a punt per a les competicions. En concret, la capital del Baix Camp acollirà la gimnàstica rítmica, la gimnàstica artística i la final del futbol. Per tal de poder albergar aquestes disciplines, la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament reusenc van impulsar diverses reformes i millores al Pavelló Olímpic i a l’Estadi Municipal per un import de poc més d’1,8 milions d’euros, que han estat finançades de manera conjunta per les dues entitats.Aquest dimecres, els diputats tarragonins Joan Olivella i Montse Carreras, i la regidora d’Esports de Tarragona Elisa Vedrina, van realitzar una visita en els dos equipaments presidida per l’alcalde reusenc Carles Pellicer i pel regidor d’Esports Jordi Cervera. La cita es va iniciar a l’Estadi Municipal, en el qual s’han reformat les zones de tribuna i el terreny de joc, amb el canvi de gespa i el sistema de drenatge i reg. A més, també s’han millorat elements metàl·lics, de seguretat, les banquetes i els accessos o els camps annexos.L’Estadi Municipal acollirà la final del campionat de futbol, que es disputarà el dissabte 30 de juny. Aquest mateix esport es jugarà als camps de Calafell i la Pobla de Mafumet.El segon escenari, i darrer, de la visita va ser el Pavelló Olímpic. Allí, la comitiva es va adreçar als organitzadors, i van poder gaudir d’una exhibició de gimnàstica rítmica a càrrec dels clubs locals Reus Ploms, Reus Deportiu i La Salle Reus. Precisament aquesta disciplina, juntament amb la gimnàstica artística, es disputaran al Pavelló Olímpic del 23 al 30 de juny.Les millores dutes a terme s’han centrat en zones comunes, la millora i adequació d’espais com la sala de premsa o la instal·lació de dues pantalles led de grans dimensions.L’alcalde de Reus Carles Pellicer va destacar les obres realitzades al Pavelló, que «amb 25 anys tenia alguna necessitat de millora». En aquest aspecte, la regidora d’esports tarragonina Elisa Vedrina, va exposar que la ciutat del Baix Camp guanya «dues instal·lacions per practicar esport i lluir uns altres 25 anys». Pellicer va reconèixer estar «orgullosos de ser subseu, posem tota la nostra voluntat perquè siguin tot un èxit». Vedrina va agrair, també, «la plena disposició de Reus i facilitats», i va cloure «és una de les nostres subseus preferides».