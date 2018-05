Prop de 2.000 infants viuen la festa de Corpus al Mercadal

Els petits han vist els Gegants i la Mulassa, a més de menjar la tradicional coca amb cireres

Actualitzada 31/05/2018 a les 12:05

La ciutat de Reus es torna a vestir de gala aquest dijous per celebrar la festa de Corpus. Uns 2.000 nens i nenes s’han reunit a la plaça del Mercadal per veure els Gegants i la Mulassa, menjar coca amb cireres i viure la festa de Corpus, que ha començat a les 9h amb el Toc de Festa des del Campanar, a càrrec dels membres dels agrupaments escoltes i guies MontsantCim i Misericòrdia, campaners de la ciutat. A les 10 s’ha obert l’Atri de Sant Sebastià a la Prioral, a la plaça del Castell, per veure l’Ou com balla. Es podrà veure fins diumenge de 10 a 13h i de 17 a 20.30h.La plaça Mercadal també serà escenari de la festa durant la tarda, ja que en aquest indret es repartiran 4.000 coques gentilesa de Forn Sistaré de Reus, amb la col·laboració del Col·lectiu del Masclet, per tota la ciutadania. A partir de les 19h, els gegants també faran una ballada.Els actes del programa de Corpus es mantenen com altres anys, amb cercaviles i ballades previstes tant dissabte com diumenge, que finalitzaran a la plaça del Mercadal al voltant de les 20.45 h un cop s'acabi la processó de Corpus. Podeu consultar el programa de Corpus 2018 aquí.