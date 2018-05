La venedora que ha portat la sort a la ciutat és Rosa Monreal Gironés des de l’estand ubicat a l’interior del Carrefour

Actualitzada 31/05/2018 a les 09:39

El Cupó Diari de l’ONCE d’aquest dimecres, 30 de maig, ha repartit 35.000 euros a Reus. La venedora que ha portat la sort a la capital del Baix Camp és Rosa Monreal Gironés des del seu estand ubicat a l’interior del Centre Comercial Carrefour, a l'avinguda Marià Fortuny. La Rosa va vendre un únic cupó electrònic per TPV (Terminal Punt de Venda), premiat amb 35.000 euros.El Cupó Diari de l’ONCE ofereix, per 1,5 euros, 55 premis de 35.000 euros a les cinc xifres. A més, el client té l’oportunitat, per 0,5 euros més, de jugar també a la sèrie i guanyar La Paga de 3.000 euros al mes durant 25 anys, que s’afegirà al premi de 35.000 euros.