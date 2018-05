El Col·legi Especial Alba guanya més aules i amplia l'espai de cuina

La Diputació invertirà uns 101.500 euros en millores que s’executaran al centre, el qual acull 75 alumnes, durant aquest estiu

Actualitzada 30/05/2018 a les 21:40

Metres per als nens i joves

El Col·legi Públic d’Educació Especial Alba rebrà una inversió econòmica d’uns 101.500 euros per ampliar les instal·lacions de cara al proper curs 2018-2019, en un projecte que s’executarà durant els mesos d’estiu, coincidint amb l’aturada de les classes, i que s’emmarca en el paquet de millores que aplica la Diputació de Tarragona en diferents escoles de la seva titularitat. En concret, tal com detallen fonts de la mateixa Diputació al Diari Més, els treballs serviran per donar lloc a dues aules més al centre, que estaran complementades amb una cuina més gran la qual s’empra de manera directa en la formació d’una part de l’alumnat.La planificació vinculada a les feines preveu que aquestes aportin «més amplitud a la sala de lectura i donin més mobilitat i efectivitat en les aules als professors i nens» del CPEE Alba, que desenvolupa un programa basat en l’orientació a la persona, la integritat, el treball en equip i l’impuls per l’excel·lència. Pia Bosch, directora de l’escola, precisa que la intervenció reconfigurarà l’antiga casa del conserge i el seu entorn, de tal manera que aquesta disposi de tres aules grans i una zona comuna, la cuina i lavabos. La construcció, apunta Bosch, havia estat habilitada de forma provisional amb anterioritat, tot i que no es trobava encara plenament adaptada. La directora del CPEE Alba, que està ubicat al passeig de la Boca de la Mina, explica que «estem molt contents per guanyar aquestes aules» a un centre on actualment acudeixen uns 75 alumnes de 3 a 21 anys i repartits en diferents modalitats d’escolarització: completa, compartida o compartida de recursos de logopèdia, psicologia i fisioteràpia. De l’àmbit on s’actuarà ara en podran gaudir aproximadament 26. Entre els que se’n beneficiaran més intensament hi ha els implicats al programa de Transició a la Vida Adulta, per l’ús de la cuina.L’ampliació del centre no està relacionat necessàriament amb un increment de les places, ja que, tal com expliquen des de la Diputació, «la seva creació i assignació no ens correspon a nosaltres sinó a la Generalitat» i, en tot cas, l’obra no es durà a terme ara amb aquesta finalitat. Bosch concreta que «la demanda ha estat enguany similar a la d’altres anys» al CPEE Alba. El que aviat començarà a executar-se «és un projecte que ja vam començar fa un any».La memòria de les obres preveu que s’enderrocarà la tanca que envolta el pati, una rampa i escales d’accés a una de les aules ja existents i a la cuina, així com la paret exterior de tancament. Els arbres es traslladaran per ser replantats al jardí. D’aquesta manera, de dues aules es passarà a tres i guanyaran amplitud tant la sala de lectura, que duplicarà l’espai, com la cuina, que mantindrà una petita sortida a un safareig exterior. La nova edificació es construirà al mateix nivell que l’actual, tant en paviment com en sostre i mantindrà les mateixes característiques dels materials interior i exteriorment. Els treballs van sortir ahir a licitació i el termini de presentació d’ofertes acabarà a finals del proper mes de juny.