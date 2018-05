El barri Niloga busca bar per a les seves festes

L’establiment que havia ofert el servei fins ara ha canviat de propietaris, els quals encara no poden obrir

L'Associació de Veïns 25 de setembre del barri Niloga encara les seves festes, que es duran a terme des d'aquest divendres i fins diumenge. Ho faran, però, amb una baixa important. El bar Can Valero, ubicat a la plaça del pintor Ferrer Revascall, al carrer de Sant Joaquim, no estarà obert mentre tinguin lloc els actes programats.Davant d'aquesta situació, l'entitat veïnal s'ha posat en funcionament per a trobar una alternativa. La seva presidenta, Angelina Pla, explica que el local ha canviat de propietaris, i que els nous «ens diuen que encara no el poden obrir i, vulguis o no, tenir el bar sempre ens ajudava al fet que hi hagués més ambient». És per això que han preguntat al Bar Niza, un altre establiment situat al carrer General Moragues, si es podrien instal·lar a la plaça durant les festes. Així i tot, Pla reconeix «encara no tenim resposta i estem pendents per veure com sortirà tot».Enguany, el barri manté gran part de les activitats per a les seves festes, les quals s'iniciaran amb una sessió de cinema, aquest divendres, al seu local. El programa compta amb diversos actes pensats per als més petits, com un petit torneig de futbol entre alumnes de les escoles Joan Rebull, Maria Cortina i Ganxets, així com la tradicional zona de llits elàstics. La música també serà protagonista amb una cantada d'havaneres, entre altres actuacions.La presència de bar durant els actes es l'única incògnita d'aquestes festes del barri Niloga. La subvenció que atorga l'Ajuntament no preocupa a Pla, qui defensa «mai hem tingut cap problema, nosaltres les cobrem quan s'acaben». L'any passat algunes entitats veïnals van denunciar que van rebre la subvenció molt tard, així com les dificultats per a sol·licitar-les. Enguany, però, la Federació d'Associacions de Veïns de Reus es va organitzar per oferir suport en els tràmits, mostrant la seva confiança en cobrar la subvenció més aviat que altres anys. L'Ajuntament va obrir la convocatòria a mitjans d'abril i, amb tota probabilitat, aquesta es farà arribar a les agrupacions a principis d'aquest mes de juny.