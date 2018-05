Busquen un conductor fugat després de topar amb un altre vehicle

Demanen revisar les càmeres de seguretat

Actualitzada 30/05/2018 a les 21:48

Un veí de Reus busca el conductor que va topar amb ell i es va fugar. Els fets van ocórrer el passat dilluns 22 de maig al voltant de les 22:30 hores, quan la víctima, treballador de Reus Transport, tornava cap a casa seva després d’haver acabat el torn i deixar l’autocar a la base situada a la carretera d’Alcolea. «En el moment d’incorporar-me a l’avinguda de Falset, un cotxe em va colpejar per darrere. No el vaig veure venir, només vaig notar l’impacte i unes llums», relata Fran Sánchez. La Guàrdia Urbana i una ambulància es van presentar al lloc dels fets i van iniciar una investigació per intentar identificar el conductor fugit. Sánchez va ser traslladat a l’Hospital Sant Joan amb les cervicals i les lumbars afectades, i no va ser fins que va rebre l’alta hospitalària quan va conèixer alguns dels detalls de la topada. El vehicle que va col·lidir contra el de Sánchez «anava a 140 quilòmetres per hora; això ho han pogut saber per les marques de les rodes a terra», exposa. Pels fragments de l’altre vehicle que van quedar a l’asfalt s’ha esclarit que es tracta d’un Renault de color blanc, si bé no se sap de quin model es pot tractar.Davant d’aquest fet, Sánchez demana «mirar les càmeres de seguretat, al polígon n’hi ha moltes, i davant d’on em va envestir hi ha un concessionari que també en té». La seva voluntat, més enllà de trobar el conductor fugat, és que se’l pugui multar «perquè no ho torni a fer; com es pot tenir tan poc cor de topar d’aquesta manera i fugir?», es pregunta, a la vegada que lamenta «si hi hagués hagut algú al seient de darrere hagués mort, hagués pogut sortir disparat per davant». Sánchez agraeix la seva habilitat al volant «per ser conductor d’autobusos». Explica que, en notar el fort impacte, «em vaig agafar fort per intentar redirigir el cotxe i evitar que acabés topant amb un arbre frontalment».