La Trobada de Nanos del Camp es reformula i es celebrarà a la tardor

L’organització du a terme canvis en el calendari i l’acte desapareix de la programació de Sant Pere

Actualitzada 29/05/2018 a les 21:20

La pedalada solidària

El programa de la Festa Major de Sant Pere no comptarà, enguany, amb la Trobada de Nanos del Camp, organitzada per la Fundació Mossèn Frederic Bara i Cortiella. L’associació ha decidit suspendre la quarta edició d’aquest acte, que havia celebrat anteriorment coincidint amb les seves jornades de portes obertes i que formava part de les cites més primerenques de Sant Pere.Així i tot, la Trobada de Nanos del Camp no desapareixerà, sinó que viurà una reformulació i es celebrarà a la tardor, amb tota seguretat una vegada finalitzades les festes de Misericòrdia. Josep Maria Galofré, patró de la Fundació Bara, exposa que aquesta decisió s’ha pres degut a canvis en el el seu programa d’activitats: «Fins ara havíem fet un calendari anual i ara el dividim en dos, un a la primavera i un altre a la tardor». Galofré exposa que, en el darrer trimestre d’aquest any «ja hem fet moltes activitats, i això ens permetrà tornar-ne a programar més» amb la finalització de l’estiu.Serà en aquest nou període de cites de la Fundació Bara que s’inclourà la Trobada de Nanos. Amb tot, Josep Maria Galofré explica que encara «s’està lligant una altra cosa» que substituirà aquesta cita. No es tractarà, doncs, d’una reunió de capgrossos com s’havia fet en les tres edicions anteriors, si bé el patró de la Fundació Bara avança que es tractarà d’una «jornada similar, tindrà molt a veure amb la Trobada de Nanos i vinculació amb elements del seguici», i afegeix que, de moment, «no podem explicar res més».En els tres anys anteriors, la Fundació Bara havia organitzat aquesta cita amb l’objectiu de donar-se a conèixer, apropant les seves campanyes a la societat. A més de capgrossos de localitats com Riudecanyes, Vandellòs o Riudoms, hi havien participat altres colles locals com els de la urbanització Blancafort o els de la pròpia entitat, els Nanos Obrim Somriures.Aquesta reformulació de la jornada de portes obertes amb la Trobada de Nanos es celebrarà poc després de la pedalada solidària, que la Fundació durà a terme el 7 d’octubre en col·laboració amb Bicicamp. Aquesta cita es reprendrà aquest any després que l’edició anterior s’hagués de suspendre per manca d’efectius de la Guàrdia Urbana.