La segona edició d'Esquiades SnowFun s'ajorna temporalment per falta de patrocinis

Els organitzadors de l'esdeveniment han pres aquesta decisió després de no rebre resposta positiva per part de nous 'partners' o patrocinadors en plantejar una fira més ambiciosa

Actualitzada 30/05/2018 a les 12:54

La primera edició, en xifres

Esquiades SnowFun, una fira que es va estrenar l'any passat a Reus com una cita de referència del sector de la neu al territori, es veu obligada a posposar la seva segona edició, temporalment. Es tracta d'una decisió presa pels organitzadors de l'esdeveniment, l'agència de viatges Esquiades.com i firaReus, després d'un període de cerca de nous 'partners' o patrocinadors, tant en l'àmbit públic com privat, en el qual no s'ha obtingut una resposta positiva que permeti organitzar una segona edició que superés les expectatives de la primera fira. Segons l'organització, malgrat l'èxit que va tenir l'edició inicial, no ha estat possible afrontar una segona de més ambiciosa. Amb tot, contempla la celebració d'esdeveniments vinculats al sector de la neu en el futur.Des de la firaReus s'exposa que, donats els bons resultats assolits en la 1a Esquiades SnowFun, les ganes i il·lusió per part dels organitzadors per celebrar una segona edició més ambiciosa i potent, es contempla la celebració de l'esdeveniment en el futur o l'organització d'un altre tipus de propostes vinculades al sector. En aquest sentit, l'equip d'Esquiades SnowFun vol «agrair la confiança dipositada a tots els participants i col·laboradors de la primera edició, així com als milers de visitants que van poder gaudir de la primera fira de neu experiencial en l'àmbit estatal, un esdeveniment únic amb un enfocament renovador en el món de les fires de neu».Des de l'organització es recorda que durant el cap de setmana de l'11 i 12 de novembre de 2017, Reus «es va convertir en la capital d'esquí del sud d'Europa» i Esquiades SnowFun «va esdevenir un parc temàtic de la neu, amb atraccions com el Simulador d'Esquí més innovador del món, la pista d'esquí infinita o una pista de patinatge sobre gel de 100 m2».La primera edició va tancar amb més de 7.000 assistents, 30 expositors i 50 col·laboradors, entre els quals destaquen les principals estacions d'esquí de la península. També, es van fer més de 20 activitats relacionades al sector de la neu i a la tecnologia i 16 conferències i presentacions de temporada amb ponents de gran renom com els actuals directors de Grandvalira, Boí Taüll o el reconegut meteoròleg Alfred Rodríguez Picó.Esquiades SnowFun també va comptar amb un espai dedicat al networking SnowNetworking, que va incloure un sopar de professionals i personalitats vinculades al sector de l'esquí i el turisme de muntanya, com ara bloggers, esportistes d'elit, directors d'estacions i periodistes, que va reunir a 80 assistents.