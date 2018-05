L'Arxiu de Reus commemora el Dia Internacional dels Arxius amb visites, tallers i la presentació d'un nou fons musical

Els actes tindran lloc del 6 al 14 de juny

Actualitzada 30/05/2018 a les 11:38

Dimecres 6 de juny, a les 18:30 h.Visita guiada a l'Arxiu. Descobrim els fons musicals.

Dijous 7 de juny, de 18:30 a 20:00 h. “L'escriptura als voltants de l'any 1000: estris, tintes i suports”. Taller pràctic.

Dissabte 9 de juny, Dia Internacional dels Arxius, a les 11:00 h (sortida de Reus a les 8:30 h amb autocar). Visita al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (Valldoreix, Sant Cugat del Vallès). Cost del viatge: consultar a l'Arxiu.

Exposicions

"Les Bases de Manresa i l'Assemblea de Reus". Del 4 al 15 de juny.

"L'Arxiu vist amb ulls d'infants". Mostra dels dibuixos que han fet els nens i nenes que han visitat l'Arxiu. Del 4 al 22 de juny.

Activitats escolars

Dia 7 de juny a les 10:00 h: Visita dels alumnes de Mas Carandell.

Dia 8 de juny a les 9:00 i a les 11:00 h: Tallers d'escriptura amb els alumnes de 4t de l'escola Rubió i Ors.

Dia 14 de juny a les 10:00 h: Xerrada sobre l'Assemblea de Reus de la Unió Catalanista (1893) als alumnes de Batxillerat de l'Institut Salvador Vilaseca, a càrrec de l'historiador reusenc Joan Navais.

Presentació del fons Vidal

L'Arxiu Municipal organitza un seguit d'activitats durant el mes de juny per commemorar el Dia Internacional dels Arxius, que s'escau el 9 de juny. El primer acte serà el dimecres, 6 de juny, a les 18:30 h amb una visita guiada a l'Arxiu en què es podran descobrir, entre d’altres, els fons musicals que s'hi preserven. Precisament el 20 de juny s'ha previst la presentació del fons de documentació musical del mestre Vidal, que inclourà una conferència de la doctora en Història de l’Art, Ester Pascual, especialista en història de la música.El detall de les activitats que s'han organitzat durant la setmana dels arxius és el següent:Per participar en aquestes activitats cal inscripció prèvia al telèfon 977 010 054.D'altra banda, l'Arxiu de Reus ofereix al juny dues exposicions:Al mes de juny es portaran a terme les darreres activitats adreçades a escolars que es desenvolupen durant el curs per donar a conèixer l'Arxiu i també la història de la ciutat. Aquest més s'han previst tres activitats:Finalment, el dia 20 de juny a les 19:00 h es presentarà el fons del mestre Vidal. Durant l'acte s'oferirà una conferència d'Ester Pascual. Tot seguit, el musicòleg Gerard Moreno explicarà com s’està duent a terme el procés de catalogació. L'acte finalitzarà amb l'actuació d'una secció de la Banda Simfònica de Reus, que interpretarà una sardana que va compondre Xavier Vidal pels seus fills.