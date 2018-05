Fins a 235 candidats opten a 9 places d'agents de la Guàrdia Urbana de Reus

L’oposició, que forma part de l’oferta pública de l’Ajuntament de l’any 2017, es posa en marxa amb més de 26 aspirants per lloc

Actualitzada 29/05/2018 a les 21:11

Exàmens i un any de pràctiques

Un total de 268 aspirants han concorregut a l’oposició convocada per l’Ajuntament de Reus, com a part de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2017, per la provisió de 9 places d’agents de la Guàrdia Urbana. El primer filtre n’ha deixat fora 33, en tots els casos per no haver abonat els drets d’examen –una taxa de 23,85 euros–, no acreditar el nivell d’estudis requerit o no tenir carnet de conduir. La normativa preveu un termini de deu dies per esmenar les diferents situacions, al desenllaç del qual es farà pública la llista definitiva d’admesos. La xifra aboca una mitjana de 26 candidats per cada vacant. Els requisits per accedir al procés de selecció, entre altres, eren tenir més de 20 anys, disposar de la ciutadania espanyola, superar els 1,70 metres d’alçada –1,65 per a les dones–, acreditar un títol de cicle o superior i posseir els permisos de conduir de classe A i B. La convocatòria no preveu, de nou, la plaça d’inspector de la Guàrdia Urbana.L’any passat, quan es van obrir 8 places per cobrir llocs al cos de la policia municipal, fins a 353 persones van registrar la documentació a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) per presentar-s’hi. En aquella ocasió, es tractava de guàrdies per substituir els que l’Ajuntament havia contractat mesos enrere en comissió de serveis, concretament després que el ple rebutgés, el 15 d’abril del 2016, la proposta d’ampliació de la plantilla de la Guàrdia Urbana a Reus.L’oposició oberta ara inclou una prova cultural, una de coneixement de català –n’estan exempts els que hagin obtingut prèviament el nivell B2–, tests aptitudinals i proves físiques. Tots els exàmens són obligatoris i eliminatoris, i a aquest últim només entren les 80 persones que hagin assolit les millors puntuacions entre el conjunt dels aspirants. L’apartat físic vol avaluar la força, l’agilitat, la rapidesa i la resistència, i consta de llançament de pilota medicinal, salt vertical, abdominals, flexions, velocitat i la coneguda com a Course Navette. El tribunal té capacitat per dur a terme proves antidopatge. Finalment, encara hi ha un cinquè i un sisè exercici: estudis de personalitat i de competències i una prova pràctica consistent en una redacció sobre un tema d’actualitat que hagi esdevingut l’últim mes. El darrer control consisteix en la realització de tot un seguit de proves mèdiques. Els escollits han de passar per un curs a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i superar-lo, així com complir dotze mesos de pràctiques al cos de la Guàrdia Urbana de Reus.L’oferta pública d’ocupació per a l’exercici 2017 contemplava 26 places de funcionaris de carrera en diferents categories i departaments i 7 places de conserge com a personal laboral fix. La corresponent al funcionariat de carrera es concreta, a més de les 9 places d’agents de la Guàrdia Urbana, en una plaça de tècnic d’Administració General, una de tècnic superior d’Administració Especial, dues de caporal, 9 places d’administratiu i 4 places d’auxiliar administratiu.