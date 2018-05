Viatge a 1893 per reviure la segona assemblea de la Unió Catalanista

Reus commemora els 125 anys d’una cita que va convertir la ciutat en «puntal del catalanisme»

«Fet històric i d’actualitat»

El Palau Municipal es va traslladar a l’any 1893, quan la Unió Catalanista es va citar a Reus per dur-hi a terme la seva segona assemblea. Es va tractar d’una reunió que tenia la voluntat de posar en pràctica els punts i idees establertes en les Bases de Manresa de l’any anterior, i que tenien com a principal objectiu la implementació del català en tots els àmbits públics en una època en la qual el codi civil espanyol atemptava contra les llibertats i l’autonomia del dret civil a Catalunya.El col·lectiu Maiestard va iniciar la commemoració del 125è aniversari d’aquest fet històric amb una visita teatralitzada al vestíbul del Palau Municipal. De la mà de diversos actors, es va donar vida a personatges cabdals d’aquella trobada dels dies 28 i 29 de maig. Entre ells destacaven la presència de Pau Font de Rubinat i Bernat de Torroja, dos dels reusencs il·lustres que van jugar un paper fonamental en la segona assemblea de la Unió Catalanista.Amb aquesta representació es va evidenciar quina va ser la principal lluita del moviment catalanista, que es va exemplificar en la proclamació de mesures com la instauració de la llengua catalana als organismes públics, l’edició de llibres en català per a primer d’ensenyament o el fet de declarar el català com a «única llengua oficial de Catalunya». En resum, l’actuació va exposar que l’assemblea de la Unió Catalanista volia establir «passos per a la creació d’una cultura nacional».El Saló de Plens va acollir l’acte institucional, presidit per l’alcalde Carles Pellicer, qui va exposar que es commemorava «un fet històric i d’actualitat». L’historiador local Joan Navais va oferir una conferència explicant en què havia consistit la trobada catalanista, així com l’elecció de Reus per a acollir-la. Segons Navais, Reus va esdevenir «un dels puntals més forts del moviment catalanista».En motiu d’aquesta commemoració es va inaugurar l’exposició Domènech i les Bases de Manresa, que es podrà visitar al vestíbul del palau consistorial fins el dia 30, i a l’arxiu del 4 al 15 de juny.L’acte també va comptar amb una actuació de l’Orfeó Reusenc i la presència dels alcaldes de Manresa, Valentí Junyent, i Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, les ciutats on es van dur a terme les assemblees anterior i posterior a la que la Unió Catalanista va celebrar a Reus.