Una cinquantena de vermuts competiran en la quarta edició dels Premis Vinari

Actualitzada 29/05/2018 a les 13:05

Els Premis Vinari dels vermuts catalans enfrontaran, en la seva quarta edició, una cinquantena de referències d’arreu de Catalunya. El tast de vermuts es farà l’11 de juny al Pavelló dels Distingits de l’Institut Pere Mata, on també tindrà lloc l’acte de lliurament de premis el dia 14 del mateix mes a les 12h. L’acte de lliurament dels guardons estarà presentat per l’actriu i comunicadora Txe Arana.Una de les novetats del certamen és que el jurat estarà format exclusivament per membres de l'Associació Catalana de Sommeliers, que avaluaran a cegues els productes a partir de criteris visuals, olfactius i gustatius. Compartiran espai amb membres del club del Bàrman de Catalunya que triaran, també a cegues, quin dels vermuts participants és el millor per elaborar còctels.D'altra banda, i en paral·lel al concurs, els lectors de Time Out triaran quina és la millor vermuteria de Barcelona per reforçar i també donar visibilitat a aquells locals que aposten pel producte.Els Premis Vinari dels vermuts catalans van néixer l'any 2014 per tal de revigoritzar un producte tradicional del país com és el vermut, elaborat en diversos cellers catalans seguint diverses fórmules i estils. Organitzat pel portal Vadevi, compta amb el suport de Reus Promoció i la col·laboració de la marca de sifons Sanmy-Geiser, de l'Associació Catalana de Sommeliers, el Club de Bàrmans de Catalunya i gràfiques Varias.