Un llamp impacta en un avió de la ruta Nottingham-Reus

El vol, operat per Ryanair, va aterrar amb normalitat a l’Aeroport de Reus, va sol·licitar assistència per descartar afectacions i va enlairar-se de tornada ja fora de l’horari operatiu

Actualitzada 29/05/2018 a les 12:34

Un avió de Ryanair que cobria la ruta Nottingham-Reus va patir aquest dilluns, en ple vol, l’impacte d’un llamp. L’avió va aterrar amb total normalitat a l’Aeroport de Reus a les 21:54h, poc més de 30 minuts després de l’hora prevista, i va sol·licitar l’assistència d’un enginyer per assegurar que el llamp no hagués tingut afectació sobre cap sistema abans de tornar a enlairar-se. Fonts relacionades amb l’aeròdrom detallen que situacions com aquesta són relativament freqüents en escenaris de tempesta i que és habitual, tal com va succeir anit, que l’impacte no revesteixi conseqüències sobre la cabina ni, per tant, sobre els passatgers.Ryanair no disposa de base operativa a la capital del Baix Camp, fet pel qual l’enginyer va haver de desplaçar-s’hi. Comprovar l’estat de l’avió va implicar un lapse de temps que va sobrepassar el límit ampliable de l’horari operatiu de l’Aeroport de Reus –que tanca a les dotze de la nit, amb possibilitat de fer-ho a la una en l’anomenat PPR– en prop de 20 minuts. Els treballs van mobilitzar una dotzena de treballadors de l’equipament que van continuar al seu lloc de manera «voluntària» per permetre l’enlairament de tornada del vol. Aquest va sortir de Reus, completada la revisió que no va abocar cap afectació al sistema, a la 1:17, tal com queda reflectit al web d’Aena que ofereix informació sobre operacions a les seves instal·lacions.La franja afegida que es va emprar en garantir la seguretat de l’avió de Ryanair, de tornada a Nottingham i tal com precisen les mateixes fonts, haurà suposat per a la companyia irlandesa una despesa d’uns 6.000 euros en taxes per superar l’horari operatiu de l’Aeroport de Reus, prop de 4.000 més que si l’horari hagués estat més ampli. L’avió era un Boeing 737-8AS, amb capacitat per a uns 160 passatgers.