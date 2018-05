L’accident es va produir poc abans de les 2 de la matinada i se n’estan investigant les causes

Actualitzada 29/05/2018 a les 10:54

Un home de 31 anys i nacionalitat estrangera ha mort, la matinada d’aquest dimarts 29 de maig, després de ser atropellat per un camió a la C-14 a Reus. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l’atropellament mortal es va produir a la 1.54h al quilòmetre 3 d’aquesta carretera, al terme municipal del Baix Camp.El camió va atropellar al vianant, de 31 anys i nacionalitat estrangera, per causes que encara s’estan investigant. Fins al lloc dels fets s’hi van traslladar t tres patrulles dels Mossos d’Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que van intentar salvar la vida de la víctima sense èxit.