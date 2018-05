Torna la 12a edició dels Premis Gaudí Gresol a la Notorietat i l'Excel·lència

La cerimònia se celebrarà el pròxim 12 de juny

Els Premis Gaudí Gresol a la Notorietat i l’Excel·lència es duran a terme el pròxim 12 de juny a l’auditori Gaudí del Tecnoparc firaReus, a les 19 hores. Aquests són uns guardons promoguts per la Fundació Gresol en col·laboració amb l’Ajuntament de Reus que s’han consolidat com una de les principals cites socials a la capital del Baix Camp.La Fundació Gresol lliura els premis amb l’objectiu de distingir persones que han destacat per la seva trajectòria professional i personal, pels seus mèrits i la seva dedicació.Els premiats de la dotzena edició són: Carme Pinós (Arquitectura), María Blasco (Investigació), Ramon Gomis (Literatura), Anna Veiga (Ciència), Mireia Torres (Medi Ambient), Carlos Latre (Televisió), Òscar Cadiach (Esports), Belén Fabra(Cinema), Rafael Matesanz (Medicina) i Risto Mejide (Publicitat).