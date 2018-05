Mobilització dels mestres de la Isabel Besora de Reus per mantenir els grups de P3

Els docents, que han fet un manifest, confien en aturar el tancament d’una línia i buscaran el consens dels pares en les accions

Vint germans

Cohesió social i padró

Els mestres de l’Escola Isabel Besora se senten «enganyats per un Departament d’Ensenyament i un Ajuntament que ens deceben cada cop més», lamenten el fet «increïble que es tanqui un grup d’una escola per obrir-ne un altre en una escola que comparteix zona» i anuncien que «parlarem, ens mourem, ens manifestarem i buscarem el suport de tothom que comparteixi la nostra lluita per una educació pública de qualitat». Ho fan arran de l’anunci recent, realitzat al desenllaç de la darrera reunió de la Taula Mixta d’Ensenyament, que la desaparició de dues línies de P3 a la Joan Rebull i a la mateixa Isabel Besora es manté de cara al curs 2018-2019 però que se’n crearà una de nova a l’Escola Eduard Toda per «respondre a la demanda de les famílies».En un manifest signat també per l’AMIPA del centre, el col·lectiu de mestres de l’escola Isabel Besora critica durament la «nefasta planificació» de Generalitat i govern municipal i apunta a l’estudi presentat fa pocs dies per la regidoria d’Ensenyament, L’Escolaritat a Reus: avaluació de la política educativa municipal per a l’equitat: «És inconcebible que el mateix Ajuntament que ha encarregat l’estudi, on es demostra que hi ha segregació als centres del seu municipi, accepti suprimir grups en les escoles que encara mantenen correspondència entre la població de les escoles de la ciutat i la gent que viu al municipi, com diu textualment una de les autores».La portaveu dels mestres, Maria Elena Ortega, explicava ahir al Diari Més que «no tenim res en contra de l’Eduard Toda» i expressava la confiança del col·lectiu que «el tancament es pugui tirar enrere». Per això, a banda de redactar el manifest i buscar el diàleg amb l’Ajuntament, els mestres de la Isabel Besora miraran de «trobar el consens amb els pares abans de decidir quines accions durem a terme» amb l’objectiu de mantenir les dues línies de P3 al centre.El manifest detalla que els motius que va rebre la Isabel Besora per al tancament d’una de les línies de P3 va ser «la baixada demogràfica» per la qual, «diuen, sobren tres grups al municipi». «De res serveix estar ubicats en un barri ple de famílies joves amb infants, ni comptar amb un edifici nou, ni el fet que la demanda sempre supera l’oferta de places de la nostra escola, ni el projecte pedagògic, ni la qualitat del nostre equip docent», apunta l’escrit de mestres i AMIPA, que concreta que «només tenim vint germans que comencen P3 de cara al curs vinent» i que «no serveix de res tenir més de trenta famílies a la jornada de portes obertes, que marxen desolades per la manca de places per acollir els seus infants».Davant l’anunci d’un nou grup de P3 a l’Eduard Toda, des de l’Escola Isabel Besora es pregunten «i les famílies sense possibilitat d’accedir a la nostra escola? I els tres grups de P3 que sobraven, on són ara? Aquestes i altres incongruències queden al descobert. Per no perjudicar a altres escoles, la Isabel Besora ha sigut la gran damnificada». El manifest conclou que «és indignant quan s’argumenta que s’està donant resposta a les famílies després d’haver condicionat l’oferta i eliminat l’opció de triar a moltes famílies abans». Fonts municipals precisaven ahir que la decisió es va prendre en la Taula Mixta entenent que «és la més positiva».En el ple de l’abril, la regidora d’Ensenyament, M. Dolors Sardà, explicava a preguntes del PSC que la desaparició de línies ve donada per una qüestió de cohesió social, una davallada d’infants de P3 que s’intensifica a la zona est de la ciutat i la voluntat de no deixar sense aquest nivell altres centres de l’entorn i que disposen només d’una línia. Apuntava, en el cas concret de l’Escola Isabel Besora, que aquesta «és una de les que té dos grups i, a ràtio de 25 alumnes, oferta 50 places. D’aquestes, 20 estan afectades pel factor germà i 30 són lliures». El centre, prosseguia Sardà, «està envoltat per escoles també de dues línies, com la Rubió i Ors o el Pi del Burgar». Però, «aquesta última es descarta perquè és l’únic institut escola de la ciutat i cal vetllar per la secundària en procés de consolidació». Sardà al·ludia a una «davallada del padró de P3 a mesura que s’avança a la zona oest de la ciutat, on els convidats –a la Isabel Besora– amb 30 punts són 169 infants al model 3+2 pels 294 infants convidats a la Rubió i Ors».