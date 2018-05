La Guàrdia Urbana munta un dispositiu per acabar amb les connexions il·legals dels pisos ocupats

Les intervencions s'han fet al carrer de Monestir de Ripoll i al de la Muralla

Actualitzada 29/05/2018 a les 15:01

La Guàrdia Urbana ha muntat aquest dimarts, 29 de maig un dispositiu especial de suport als operaris de les companyies elèctrica i d’aigües per tallar les connexions il·legals a la xarxa de subministraments en dos blocs amb pisos ocupats il·legalment, un situat al carrer de Monestir de Ripoll, 2; i l’altre al carrer de la Muralla, 13. Els cos municipal de seguretat ha obert diligències judicials per la via penal per les connexions delictives a les xarxes de llum i aigua. Els agents han requisat el material elèctric amb el qual els ocupants il·legals han fet les connexions, i el posaran a disposició judicial.L’operatiu ha comptat amb la participació d’agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana i de la Unitat Especial d’Intervenció Ràpida de la Guàrdia Urbana. El cos municipal de seguretat ha donat suport als operaris per tallar les connexions il·legals directes a la xarxa elèctrica en 7 pisos del carrer de Monestir de Ripoll i en 9 del carrer de la Muralla. A més, en el cas dels immobles del carrer de Monestir de Ripoll, s’han desfet dues connexions il·legals a comptadors d’altres veïns del mateix bloc i connexions a la xarxa d’aigua.El dispositiu forma part de la col·laboració de la Guàrdia Urbana amb les empreses de subministraments, per garantir la seguretat dels operaris en les actuacions per tallar les connexions il·legals. L’operatiu s’ha tancat sense incidents en cap dels dos punts on s’ha desenvolupat.L’actuació de la Guàrdia Urbana s’emmarca en la política del Govern de Reus de fermesa i de no fer concessions en casos d’ocupacions il·legals que poc tenen a veure amb situacions de vulnerabilitat social dels ocupants. En aquest sentit, el Govern de Reus reitera el seu compromís amb el dret d’accés a l’habitatge i la lluita contra la pobresa energètica.L’Ajuntament de Reus té actualment oberta la convocatòria d’ajuts contra la pobresa energètica, dotada amb una partida de 143.000 euros, ampliable segons necessitats i disponibilitat pressupostària. Aquesta convocatòria és una de les línies d’ajut que té establertes l’Ajuntament contra la pobresa energètica, juntament amb els ajuts d’urgència, els d’aigua per a persones amb pocs recursos i les bonificacions del deute i solidària de l’empresa Aigües de Reus.