Els Advocats 1-O de Reus denuncien a la Fiscalia alemanya les amenaces de Losantos

L’associació de magistrats voluntaris assisteix a ciutadans alemanys davant les declaracions del periodista contra els jutges, institucions i ciutadans del seu país

Actualitzada 29/05/2018 a les 12:21

L’Associació Advocats Voluntaris 1-O de Reus ha impulsat una denúncia a la fiscalia alemanya contra el periodista Federico Jiménez Losantos pels insults contra els ciutadans germànics proferits durant el seu programa de ràdio el dia de l’alliberament de Carles Puigdemont de la presó de Neumünster. L’acusen de «presumptes injúries i amenaces» després que «ciutadans alemanys residents a Catalunya» els demanessin «posar-ho en coneixement de la fiscalia», segons ha explicat el president de l’entitat, Salvador Mestre. «Un dels nostres penalistes ha redactat la denúncia i hem buscat un company a Alemanya perquè en faci el seguiment», ha afirmat Mestre.L’associació creu que la fiscalia ara «si ho estima convenient ho elevarà als jutjats o farà una investigació instructora» per comprovar la veracitat de les acusacions. Amb tot, Mestre afirma que la denúncia inclou «enllaços» i «vídeos» de les declaracions de Losantos a EsRadio el 6 d’abril. El matí de la sortida de Puigdemont del centre penitenciari del land de Schleswig-Holstein, el periodista va dir al seu programa que hi pot haver «200.000 ostatges alemanys» a les Illes Balears i que «a Baviera poden començar a explotar cerveseries». El mateix 6 d’abril, la policia de Munic va afirmar que tenia constància de les declaracions, mentre que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) va confirmar que analitzaria els comentaris.Mestre ha explicat a l’ACN que les «presumptes injúries» de Jiménez Losantos van dirigides a la comunitat alemanya, al tribunal de Schleswig-Holstein que va ordenar l’alliberament de Puigdemont, «i fins i tot a la ministra alemanya de Justícia». Al seu torn, les «amenaces» van referides als comentaris sobre les cerveseries de Baviera i dels residents germànics a les Illes Balears. Un ciutadà teutó resident a l’Estat espanyol és qui ha signat la denúncia, tot i que té el suport de l’Associació Advocats Voluntaris 1-O. Segons Mestre, «a diferència dels delictes de rebel·lió i sedició, que no existeixen al codi penal alemany, el d’injúries i amenaces són delictes que comunament preveuen els codis penals dels països democràtics, com és Alemanya».