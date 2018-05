Una campanya al Mercadal per ajudar a deixar de fumar

Aquesta campanya de deshabituació tabàquica del Col·legi de Farmacèutics, forma part de la XIX Setmana Sense Fum

El Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (COFT) organitza una jornada sobre deshabituació tabàquica, aquest dimecres 30 de maig. A la plaça del Mercadal de Reus s’instal·larà una carpa on es durà a terme atenció farmacèutica per ajudar a deixar de fumar. Aquesta campanya entra dins de la XIX Setmana Sense Fum 2018 que es durà a terme del 25 a 31 de maig sota el lema «Viu a sac sense tabac».Aquesta jornada és de caràcter informatiu i està adreçada a tota la població sota el lema «Vols deixar de fumar? El farmacèutic et pot ajudar!». A partir de les 10 h i fins a les 14 h, la carpa informativa estarà oberta on es realitzarà atenció farmacèutica per part d’experts i diferents tests com d’addicció al tabac o de motivació. A més es durà a terme l’activitat «Canvia una cigarreta per un xupa-xup». L’objectiu de la Setmana Sense Fum és sensibilitzar la població de la importància que té per a la salut el fet de no iniciar-se o d’abandonar el consum de tabac i poder gaudir d’un ambient lliure de fum.Una de les consultes mèdiques més habituals són les patologies relacionades amb el consum de tabac. Es considera que el tabaquisme és el primer problema de salut pública que es pot prevenir. El farmacèutic és un professional format en l’àmbit de la promoció de la salut i de la prevenció de la malaltia, fet que l’implica directament en les intervencions de deshabituació tabàquica. Abordar la problemàtica del tabac inclou estratègies com reduir-ne el consum, evitar la incorporació de fumadors nous i augmentar el nombre d’exfumadors.