Quatre persones intoxicades per fum en un incendi en un pis de Reus

Actualitzada 28/05/2018 a les 09:12

Un total de quatre persones van resultar ferides lleus per inhalació de fum, la nit d'ahir diumenge 27 de maig, a causa d'un incendi en un pis del bloc número 22 del carrer Muralla de Reus. Els Bombers de la Generalitat van evacuar diversos veïns a causa del foc, que va cremar completament la cuina del domicili afectat.Els Bombers de la Generalitat van rebre un avís ,quan faltaven un minut per les 10 de la nit, informant que s'havia produït un incendi en un pis de la primera planta del bloc situat al carrer Muralla número 22. Les flames van cremar completament la cuina del domicili afectat i, com a conseqüència, un total de quatre persones van resultar intoxicades per inhalació de fum. El SEM va traslladar les persones afectades a l'Hospital Sant Joan de la ciutat amb pronòstic lleu.A causa del foc, els Bombers de la Generalitat van evacuar diversos veïns del bloc de pisos, mentre que d'altres es van confinar als seus habitatges. Les persones evacuades van poder tornar al seu habitatge quan faltaven deu minuts per les 11 de la nit, un cop extingit l'incendi i dutes a terme les tasques de ventilació.En aquest servei hi van treballar un total de quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, mentre que també van acudir al lloc els Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).