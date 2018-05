Les negociacions per la concessió de l'Estadi es podran iniciar en un mes

A partir de la publicació al BOPT, el CF Reus i la resta d’interessats tindran 20 dies per presentar sol·licituds de reunió amb el consistori

Sense marge

El futur de l’Estadi Municipal es començarà a desencallar a principis del mes de juliol, quan es donarà el tret de sortida a les reunions per intenar arribar a un acord en les condicions del contracte. Un cop declarat desert el concurs i aprovat pel ple de l’Ajuntament l’obertura del procés negociat, aquest es desenvoluparà en, aproximadament, trenta dies. El passat dijous es va fer pública la nova licitació, que fixa un termini de 20 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) per a presentar sol·licituds de participació en aquesta fase negociada.D’aquesta manera, tant el CF Reus com la resta d’empreses interessades en aconseguir la concessió de l’Estadi Municipal tindran fins, aproximadament, la darrera setmana del mes de juny per presentar les seves candidatures a l’Ajuntament. Tot i la sortida de la licitació, aquesta encara no ha estat inclosa al BOPT, registre que ha de constar em qualsevol dels butlletins d’aquesta setmana. Un cop presentades les sol·licituds, el consistori avaluarà cada cas abans de notificar, a les empreses escollides, la seva acceptació a reunir-se per negociar les condicions.En l’obertura d’aquesta fase de reunions, els aspectes principals del plec no es podran sotmetre a negociació ni a canvis. Així, la concessió de l’Estadi continuarà tenint un preu de 6 milions d’euros de lloguer a pagar en 25 anys. Aquest cànon s’abonarà en períodes de cinc anualitats amb quantitats que s’aniran augmentant progressivament dels 200.000 als 260.000 euros.El preu d’aquesta concessió, però, es podrà compensar en un màxim del 95% de l’import total en funció de les inversions realitzades per l’empresa que acabi obtenint l’ús demanial d’aquest equipament.Amb tot, aquestes no van ser les condicions principals que van portar el CF Reus a no presentar-se a l’anterior concurs. El club roig-i-negre va al·legar, entre d’altres motius, el fet que el contracte no els permetia realitzar altres activitats que no fossin partits d’alta competició.Aquests terminis deixen el club reusenc amb poca opció de marge. El dia 1 de juliol haurien d’iniciar-se les obres per adaptar l’estadi a les exigències de LaLiga, que ja ha permès a l’entitat roig-i-negra competir dos anys en un camp que no s’ajusta als seus criteris.A favor del CF Reus, però, hi juga el fet que l’entitat ja té enllestit el projecte de remodelació per complir les exigències de LaLiga, que es podria posar en funcionament l’endemà de la signatura del nou contracte. Amb tot, el club ha de decidir presentar-se al procés negociat i poder arribar a un acord en els punts que ja el van fer tirar enrere anteriorment.