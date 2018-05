Les Barraques complementaran música amb xerrades i activitats

La cita, que tindrà lloc del 20 al 23 de juny, sumarà una nova entitat

Actualitzada 28/05/2018 a les 09:42

Ciutat de la Música

Les Barraques inicien el camí cap a la reformulació del model evidenciat en la presentació, en un vermut electrònic al Pallol, el cartell per a l’edició d’aquest 2018. Judit Abelló, tresorera de l’associació, entén que aquest canvi de model «s’ha de fer d’una manera progressiva».Des de dimecres 20 de juny i fins el dissabte 23, el Parc de la Festa es tornarà a omplir de música i, enguany, com a novetat, de xerrades i d’altres activitats pensades «per fer caliu» entre les entitats que hi seran presents. En aquest sentit, l’edició del 2018 comptarà amb una barraca més, arribant fins a la dotzena.L’Ajuntament, mitjançant la iniciativa de Reus, Ciutat de la Música, col·labora amb la Coordinadora de Barraques finançant l’actuació de tres grups: Sense Sal, Gertrudis i Xiula, un grup infantil. Aquests es podran veure sobre l’escenari el divendres 22 de juny, dia que es complementarà amb l’actuació de Seguirem, el tribut a la coneguda banda Obrint Pas. Per a aquest mateix dia estava previst un concert del raper Vatlonyc que, tot i la seva sortida a l’estranger, la Coordinadora ha volgut mantenir al cartell.Les Barraques s’iniciaran el 20 de juny sense concerts, només amb la música de les entitats. L’endemà, 21 de juny, s’apostarà per la música local amb la La tortuga que nunca tuve, Efecto vacío i Allez! (final del Reussona), coronat amb Roba Estesa. La festa es clourà el 23 de juny amb els concerts de Vivèrrids, Brams, Pepet i Marieta i Albercocks.