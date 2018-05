Evacuen un McDonald's de Reus per una fuita en una bombona de gas

Cap persona va resultar ferida

Actualitzada 28/05/2018 a les 09:39

Ensurt al McDonald's situat a l'Avinguda Marià Fortuny de Reus, la nit d'ahir diumenge 27 de maig. Una fuita en una bombona de gas, que va provocar una petita explosió, va ser la causa per la qual el restaurant va evacuar, de forma preventiva, als clients que es trobaven sopant en aquell moment a l'establiment. Finalment el succés es va quedar en un ensurt i no hi va haver cap ferit.El telèfon d'emergències 112 va rebre un avís, cap a dos quarts de 10 de la nit, que hi havia hagut una petita expolosió al McDonalds situat a l'Avinguda Marià Fortuny de Reus. En rebre aquesta informació, els Bombers de la Generalitat es van traslladar fins al lloc, on van comprovar que no hi havia cap incendi i que l'estrident soroll s'havia produït per una fuita en una bombona de gas de la cuina. El restaurant, per la seva banda, havia evacuat als clients que hi havia en aquell moment com a mesura preventiva.Els Bombers van revisar el lloc i van fer servir l'explosímetre, que va donar una lectura negativa. Fins al lloc també s'hi van traslladar dues ambulàncies del SEM, tot i que no van haver d'actuar en no haver-hi ferits, així com també la Guàrdia Urbana.