El director de Catalunya Ràdio, guardonat en l'11a Convenció de la Premsa Comarcal

La trobada celebrada a Riudoms ha aplegat 150 professionals

Actualitzada 27/05/2018 a les 11:16

L'11a Convenció de la Premsa Comarcal i la 36a Assemblea Ordinària de l'ACPC celebrada aquest dissabte a Riudoms (Baix Camp) ha comptat amb uns 150 periodistes, editors i responsables de diversos gabinets de comunicació. En la trobada s'han analitzat els reptes de la professió i l'impacte de les xarxes socials als mitjans comarcals. A més, s'han lliurat diversos premis a les publicacions i personalitats que han destacat durant el 2017, com Saül Gordillo, actual director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Gordillo, que també va ser director de l'Agència Catalana de Notícies (ACN), ha agraït el premi i ha recordat els seus inicis professionals en mitjans locals com la revista 'El nunci' de Calella o la publicació mensual 'Repòrter' de l'Alt Maresme. Durant la jornada, el president de la Premsa Comarcal, Francesc Fàbregues, ha defensat que el sector «té bona salut» i que a diferència del que havien pronosticat els gurus, el jovent segueix «apostant pel paper». En aquesta línia, ha afirmat que l'assemblea ha de servir per donar una «espenta al sector» i ha animat als assistents «a pensar que el futur és nostre».Gordillo ha rebut el premi al Reconeixement pel Suport a la Premsa Comarcal. El periodista Francesc Canosa ha estat reconegut pel seu Treball Envers la Premsa Comarcal. En les altres categories s'ha premiat la trajectòria de diverses publicacions com 'El Cèrvol' i 'El tots', totes dues publicacions commemoren enguany 45 anys. També han estat guardonats els rotatius 'El Nou 9', 'Setmanari de l'Alt Empordà', 'Portaveu' i 'Delta de Llobregat', que enguany celebren els 40 anys. 'elpuntvalles.com' s'ha emportat el premi en la categoria dedicada als mitjans digitals.Durant la trobada del gremi periodístic, el doctor Joan Francesc Fondevila de la Universitat de Girona ha presentat el treball guanyador del 9è Premi de Recerca Universitària Premsa Comarcal que té per títol «L'ús de les xarxes socials als diaris de l'ACPC: fórmules per aconseguir impacte i ingressos». Fondevila ha detallat que l'estudi «prova que el grau de desenvolupament de la participació en xarxes socials és moderat, i que cal estimular una participació més elevada i activa a mitjà i llarg termini». També ha intervingut el periodista Rafa Marrasé Brull, que ha explicat que en el seu portal 'Porta Enrere' no cobreixen rodes de premsa i tampoc no publiquen articles d'opinió, «només hi ha fets», ha explicat. Marrasé ha assegurat que dedicar-se a la investigació «és una aposta arriscada però, fonamental per mantenir la nostra independència».En la mateixa línia, s'ha manifestat Francesc Fàbregas, qui considera que «ha de tornar el periodista de carrer», el que investigui el que succeeix a casa «perquè estem perdent l'essència del periodisme local». Fàbregas també ha asseverat que el món local està «molt viu, fins i tot i hi ha publicacions que creixen», ha destacat, ja que ofereixen contingut diferent respecte els mitjans generalistes. A més, ha afegit que el sector local gaudeix «d'una bona salut» i que els joves segueixen apostant pel paper malgrat els pronòstics dels gurus.