Dos ferits lleus en un incendi a Reus

Els propietaris d’un pis han apagat un incendi que s’havia originat a la cuina

Actualitzada 27/05/2018 a les 16:52

La cuina d’un immoble de Reus ha cremat aquest matí. Concretament, l’habitatge es troba al número quatre del carrer Harmonia de Reus i els bombers han rebut l’avís a dos quarts de deu del matí. Ràpidament han desplaçat tres dotacions per a extingir l’incendi però quan han arribat el foc ja havia estat apagat pels propietaris del pis.Així doncs, els Bombers han retirat dues unitats i la tercera s’ha quedat per revisar la zona i assegurar-se que el foc no tornaria a revifar. Els propietaris del pis han hagut de ser evacuats a l’Hospital Sant Joan de Reus amb ferides lleus i per sotmetre’ls a una revisió.