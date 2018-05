Andreu Martín serà l'alcaldable del PSC a Reus

L’actual portaveu ha estat l’únic que s’ha presentat al procés de primàries per encapçalar la llista de les eleccions municipals

Actualitzada 27/05/2018 a les 12:06

El PSC ha posat en marxa el procés de primàries per escollir cap de llista a les eleccions municipals del 2019. El primer tràmit va acabar divendres amb la presentació d’una única precandidatura, la d’Andreu Martín, per encapçalar el projecte socialista per optar a l’alcaldia de Reus.Ara comença el període de recollida d’avals que s’allargarà fins al proper dijous. Martín necessita el suport del 25% dels militants de l’agrupació local i, un cop els presenti a la Federació del PSC del Camp de Tarragona, quedarà proclamat candidat automàticament.Martín assegura que se sent preparat per fer aquest pas. «Tots aquests anys de dedicació al PSC i com a portaveu del grup municipal m’han ajudat a desenvolupar-me com a persona i com a polític», i afegeix que «la feina realitzada des de l’ajuntament ens ha permès establir vincles amb el teixit associatiu, empresarial i veïnal i ens ha donat un coneixement prou ampli de quines són les necessitats dels reusencs i les reusenques».