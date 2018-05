Reus unifica criteris i les terrasses hauran de tancar a la 1 de la matinada

Els dijous, divendres, dissabtes i vigílies de festius podran obrir fins les 2 de la matinada

Actualitzada 25/05/2018 a les 12:00

Les terrasses dels locals de Reus poden obrir de 8 del matí a 1 de la matinada, excepte dijous, divendres, dissabtes i vigílies de festius, que l’hora del tancament s’allarga fins a les 2. Així ho estableix la nova regulació que han acordat l’Ajuntament de la capital del Baix Camp amb els representants del sector de la restauració de la ciutat. L’acord té com a objectiu fer compatible al mateix temps l’oferta d’oci, el negoci de les activitats privades i el descans veïnal.La regulació estableix que a partir de l’hora límit de tancament no es podrà permetre l'accés a la terrassa ni servir cap consumició, i hauran de cessar totes les activitats recreatives que s'estiguin realitzant. Un cop tancada la terrassa, les consumicions no es podran emportar per cap mitjà, com pot gots de plàstic o similars.Els nous horaris donen resposta a les queixes dels veïns en relació a molèsties veïnals que tenen el seu origen en el xivarri que generen, a altes hores, els clients dels establiments que disposen de llicència de terrassa a la via pública. En aquest sentit, l’acord amb el sector de la restauració equilibra l’exercici de l’activitat empresarial dels establiments de restauració amb els inconvenients que aquests establiments puguin produir a la resta del veïnat, com són les aglomeracions que s’originen a la via pública en la zona de la terrassa, amb els conseqüents sorolls, molèsties i obstacles als habitatges confrontants o annexos.