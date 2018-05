Retards a l'Aeroport de Reus per inclemències meteorològiques

Segons UGT, la situació es mantindrà tot el cap de setmana

Hoy demoras en el Aeropuerto d Reus.

Por viento se ha tenido q cambiar a la pista 07 q por culpa d las infraestructura d pista/rodadura/plataforma,un tráfico n retroceso n rodadura T1 es incompatible con otro en final pista 07. (Aterrizar o despegar) @UGTTarragona @jaime_legaz pic.twitter.com/zkVrvjFM4T — UGT Aeropuerto Reus (@aeroportreusUGT) 25 de maig de 2018

.....Por culpa de eso hay q hacerlo d uno en uno, esperar que cada trafico complete la maniobra que solicita y deje libre. Estas esperar se producen tanto en tierra o como en aire.



Está previsto que suceda todo el fin de semana. pic.twitter.com/A2oSjvK5lp — UGT Aeropuerto Reus (@aeroportreusUGT) 25 de maig de 2018

Els vols que havien d'aterrar a l'Aeroport de Reus aquest matí han patit retards d'entre 30 i 40 minuts per culpa del vent. Els avions han hagut d'utilitzar la pista 07 en lloc de la 25, l'habitual, segons han informat els representants d'UGT de l'Aeroport. Aquest canvi comporta incompatibilitats d'infraestructura de la pista, de manera que «el trànsit de retrocés en rodadura de la Terminal 1 és incompatible amb el del final de la pista 07». Això comporta, que perquè enlairi un avió aquest ha d'esperar que primer aterri el que està esperant a l'aire, augmentant així els temps de sortida i arribada.Molts avions han hagut d'esperar en l'aire fins que els han donat permís per descendir.Fonts del sindicat asseguren que està previst que la situació duri durant tot el cap de setmana si es manté el vent, «ja que amb vent de cua no es pot aterrar» a la pista habitual.Segons l'Agència Estatal de Metereologia (AEMET), a l'Aeroport de Reus s'han registrat ràfegues fins a 55 km/hora aquest matí.