La plaça del Canal disposarà d'un nou revestiment

L'obra tindrà un cost de 60.000 euros

Actualitzada 25/05/2018 a les 12:28

A plaça dels Canals de Reus, ja s'està realitzant els treballs d'instal·lació del nou revestiment de la font. La font portava diversos mesos sense funcionar a causa del pas del temps i dels productes que es van utilitzar per al manteniment de l'aigua que van fer malbé l'estructura.Les obres s'han iniciat avui, 26 de maig a càrrec de l'Ajuntament de Reus. La reforma consisteix principalment en l'arranjament del vas exterior del sortidor d'aigua. Amb aquesta remodelació de la plaça es vol aconseguir contribuir a millorar la imatge de l'entrada a la ciutat des de la carretera de Salou, sobretot de cara a la temporada d'estiu, ja que és una via d'entrada pels turistes que arriben des de Salou.Les obres tindran un cost de 60.000 euros, les quals han estat adjudicades a l'empresa Talleres Valero Reus SL. La intervenció preveu la neteja i reparació puntual del vas; i la instal·lació d'un nou revestiment amb panells de fibra de vidre, especialment formulats per resistir els productes utilitzats per al tractament de l'aigua. Els panells es col·loquen sobre uns rastells d'acer inoxidable.