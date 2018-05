Detenen un matrimoni reusenc que tenia cocaïna valorada en 200.000 euros a casa seva

La parella arrestada per tràfic de drogues, ambdós de 53 anys, tenia 850g de cocaïna en roca de gran puresa i 10.820 euros en metàl·lic al seu habitatge

Actualitzada 25/05/2018 a les 09:20

Els Mossos d’Esquadra conjuntament amb la Guàrdia Urbana de Reus van detenir, aquest 23 de maig, un matrimoni de 53 anys, nacionalitat espanyola i veïns de Reus per un presumpte delicte de tràfic de drogues. La parella tenia 850g de cocaïna en roca de gran puresa valorada en 200.000 euros i 10.820 euros en metàl·lic al seu pis, des d’on venia la droga a altres distribuïdors del territori.La investigació es va iniciar a principis d’abril arran d’un avís que van rebre els Mossos en que se sospitava que en un pis de l’avinguda President Macià de Reus hi havia un gran moviment de venda de droga. En rebre aquesta informació, Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana van iniciar un seguit de vigilàncies al domicili investigat que va permetre determinar el modus operandi dels traficants i confirmar la gran afluència de persones que s’adreçaven a comprar els estupefaents.El matrimoni utilitzava el seu pis particular com a punt de venda i contactava amb altres distribuïdors de la demarcació per telèfon o per una aplicació de missatgeria mòbil que els permetia fer les transaccions amb total discreció i concretar dia i hora per vendre la droga.El passat dimecres, 23 de maig, es va realitzar una entrada i perquisició al domicili dels investigats, on es van detenir un home i una dona i es van comissar un 850 grams de cocaïna de gran puresa valorada en uns 200.000 euros, una balança de precisió, una defensa elèctrica, un esprai de defensa, un matxet i 10.820 euros en efectiu distribuïts en diferents habitacions de l’immoble.Els detinguts passaran avui a disposició judicial al Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Reus.