UGT denuncia «l'abandonament» de l'aeroport de Reus per part d'Aena

Critiquen que la inversió de 18 milions d’euros no resol els problemes i la consideren un «pegat»

Actualitzada 24/05/2018 a les 18:27

El Pla Director del 2006 preveia una inversió de 142 milions d’euros

El sindicat de la UGT a l’Aeroport de Reus ha denunciat l’abandonament d’aquesta infraestructura per part d’Aena arran de la visita del seu president. Segons el sindicat, la previsió actual reflectida al Document de Regulació Aeroportuària (DORA) estima un decreixement del trànsit, que se situaria en 778.278 passatgers el 2021. Ara bé, des de la UGT afirmen que les dades diuen tot «el contrari». Apunten que l’aeroport va rebre més d’un milió de passatgers l’any passat i que «les expectatives fan preveure» que enguany hi haurà un increment de 100.000 usuaris. A més, critiquen que els 18 milions d’euros contemplats en el DORA s’han venut com «la gran inversió que soluciona els problemes de l’aeroport» i «no és més que un pegat encaminat a pal·liar la saturació i massificació» que pateix habitualment la instal·lació.Des de la secció sindical de la UGT de l’Aeroport de Reus han denunciat que no s’hagi fet efectiu el Pla Director, aprovat l’any 2001 i ampliat el 2006, en el que es contemplava l’increment de la capacitat de les instal·lacions amb la construcció d’una nova terminal, la millora i ampliació de la pista i de la plataforma d’estacionament d’aeronaus. Segons el sindicat, el Document de Regulació Aeroportuària preveu que el trànsit entre 2016 i 2021 disminueixi fins a 778.278 passatgers. Fet que contrasta, segons el sindicat, amb un milió de passatgers que van utilitzar les instal·lacions l’any passat, unes xifres que estimen que enguany incrementin en un 1%, el que suposaria uns 100.000 usuaris més.Però per als representants sindicals la inversió plantejada, sostinguda sobre la base del trànsit previst al DORA, no solucionarà la problemàtica a l'aeroport. La instal·lació actualment absorbeix 900 passatgers per hora i amb l’ampliació passaran a 1.200. Unes dades allunyades dels 2.700 que projectava el Pla Director del 2006, segons han explicat des de la UGT.Entre les partides s’han destinat 2,26 milions d’euros al manteniment de les instal·lacions i 10,44 milions a construir les noves oficines i despatxos. D’altra banda, les terminals no són l’únic factor que limita la potencialitat de creixement de l’aeroport, sinó que també la mida de la plataforma d’estacionament d’aeronaus i les característiques de la pista única. Actualment, s’absorbeix cinc vols d’entrada i cinc de sortida per hora, segons la UGT, una qüestió que el DORA no projecta millorar. Per tot plegat, consideren que es «priva el territori de servei i d’una i oportunitat important d’expansió econòmica».