«Estem pendents que Ricardo Bofill pugui venir pel 50 aniversari del barri»

El barri Gaudí de Reus, projectat per l’arquitecte Ricardo Bofill als anys seixanta, enceta els actes de celebració del mig segle de vida

—Som al voltant d’unes 4.000 famílies, una mica més, sense arribar a les 5.000. Aquesta població més o menys s’ha mantingut sempre estable.—Sí, per a nosaltres és un barri més de la ciutat de Reus. La nostra barrera és el pont del tren, però no ens considerem un barri diferent de la resta de la ciutat.—No. Bofill va pensar en una ciutat en superfície. Antigament els blocs Blau, Cobalt i Siena eren tot un, entraves per un bloc i podies comunicar-te amb els altres sense sortir al carrer. Amb els anys, això es va anar perdent, perquè cada comunitat ha volgut marcar les seves pautes. Bofill va plantejar que es fes vida en superfície, sense necessitat de baixar al carrer per a res, però això no es va dur a terme.—Des de l’Associació volíem que qualsevol membre de l’entitat pogués col·laborar, perquè d’aquesta manera el pes no recau sobre una sola persona. Aquesta oficina, per exemple, neix de les necessitats dels veïns, ens vam trobar que molts tenien dificultats per fer tràmits, si els havien de fer on line o anar a l’Ajuntament, i vam pensar que un servei així seria una bona eina. Al final acabem donant servei també a les persones que no són sòcies, però al capdavall no deixen de formar part del barri també.—Ho estem treballant. Les associacions no s’han creat literalment, el que volem és que els joves puguin dir la seva, perquè sovint no veuen les coses de la mateixa manera que ho fem els grans.—És un treball que vam fer, reunint-nos amb els veïns perquè aboquessin les seves idees sobre com voldrien que fos el barri, detectant les mancances i els imputs que voldríem fins al 2019. Van sortir qüestions com el pàrquing a tocar del carrer Badalona, o el pipican. Altres temes que tenim són el passeig de la Boca de la Mina, o la plaça de la Sagrada Família.—És cert. La gent pensa en els blocs Bofill, però el barri va més enllà, tenim veïns fantàstics a la resta de carreres, Badalona, avinguda Girona, Saragossa, tot és barri Gaudí. Pel que fa a l’arquitectura, ens trobem que ens la miren més des de fora que des de la mateixa ciutat. Demanem a Reus que es mirin els blocs Bofill amb bons ulls, com ho feien antigament, la gent encara recorda quan venien autocars de xinesos a veure’ls. Hauria de ser una nineta dels ulls de Reus, una cosa prou important per vendre a fora, com el Modernisme.—Volem organitzar xerrades amb gent gran, gent jove i nouvinguts per tal de recuperar una mica la memòria històrica, i si no passa res, l’any que ve publicar un llibre on tot això quedi plasmat. També estem pendents que Ricardo Bofill es recuperi d’una caiguda, i el puguem tenir de visita al barri. Per la resta, farem les celebracions del dia a dia però de manera una mica més extensa.