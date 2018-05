El Mercat de Marxants busca parades de cosmètica, plantes i ferreteria

El concurs per atorgar 25 noves llicències de venda ambulant premia el sistema de pagament amb targeta i els camions-tenda

Actualitzada 23/05/2018 a les 21:04

Es crearà llista d’espera

L’Ajuntament ha tret a licitació un total de 25 autoritzacions per exercir la venda al Mercat de Marxants, 23 de les quals es corresponen amb espais a l’entorn del Mercat Central –15 per als dilluns i 8 per als dissabtes– i els 2 restants, per a parades dels dimecres al voltant del Mercat del Carrilet. El procediment, el qual va avançar el Diari Més, respon a la voluntat municipal de reposar les llicències que havien quedat buides per «casuístiques molt diverses» que van des de jubilacions fins a impagaments, tal com precisaven fonts municipals fa algunes setmanes. La llum verda al tràmit va produir-se en la Junta de Govern del 13 d’abril. El plec de condicions detalla que les parades s’adjudicaran per un període de 15 anys, i el pressupost global de licitació és de 34.653,81 euros IVA inclòs. El termini per presentar les propostes finalitza a mitjans de juny.Per incentivar la presència al Mercat de Marxants de productes que actualment no hi són, o bé que hi són però amb menys parades de les que l’Ajuntament considera convenient per la seva rellevància i per la diversificació del mix comercial, Urbanisme ha establert una forquilla de puntuació de les propostes vinculada a aquesta qüestió. Els marxants que plantegin parades de roba, calçat, bosses i marroquineria, basar i bijuteria rebran un punt en l’apartat de criteris d’adjudicació automàtics. Arbres i plantes, perfumeria i cosmètics, ferreteria i parament de la llar, estris de cuina, adrogueria i altres de diferents excepte els relacionats amb animals puntuaran doble. L’Ajuntament no descuida l’aspecte i els serveis del Mercat de Marxants. Així, pel que fa al tipus de parades, concórrer a la lictació amb camió-tenda dóna 4 punts, fer-ho amb remolc-tenda 3 punts, la parada amb remolc dóna 2 punts i la parada tradicional de ferros, 1. També suma disposar de terminal de pagament amb targeta bancària, tenir treballadors a càrrec amb contracte en vigor i assistir a cursos de formació relacionats amb el sector.Els paradistes escolliran l’espai de venda ambulant per ordre de puntuació, excepte les de venda d’animals que estan limitaes a les 973-980 a l’entorn del Mercat Central els dilluns i a les 979-986 a l’entorn del mateix Mercat Central els dissabtes. Si el nombre de sol·licituds supera les autoritzacions a concedir es generarà una llista d’espera on s’inclouran les ofertes dels marxants que no hagin tingut cabuda d’inici. Les persones que formin part d’aquesta llista d’espera podran lliurement rebutjar propostes noves sense perdre drets durant un marge de dos anys. Un cop transcorregut aquest temps, es podrà procedir a una nova adjudicació.Els marxants no paguen per accedir a la parada, sinó que han de satisfer l’import que marca l’ordenança reguladora de taxes per aprofitament de la via pública: 2,81 euros per cada metre lineal de parada i dia de mercats. L’oferta del present procediment inclou parades entre els 4 i els 12 metres, aproximadament. Feia gairebé dos anys que no s’obria una licitació de llicències de venda ambulant en aquests termes. El mix que marca el reglament a Reus, segons les darreres dades fetes públiques per l’Ajuntament, és: 70% de roba, 10% calçat, 10% bijuteria i el 10% restant per a altres activitats –bosses de mà, cosmètica, estris de cuina, xurreries, espècies, plantes o música, entre altres.