Els nens volen millores a l’skatepark i una piscina

Actualitzada 24/05/2018 a les 09:41

Més hores d’educació física

El Consell Municipal d’Infants Ciutadans i el Consell Municipal de Joves a Secundària van presentar ahir a la corporació municipal les propostes elaborades durant el curs 2017-2018. Els dos òrgans de participació han treballat en els darrers mesos el mateix tema central: polítiques orientades a promoure l’activitat física i la salut. Els infants i els joves han reflexionat sobre aquesta qüestió i han elaborat propostes perquè l’Ajuntament pugui aplicar-les.El Consell Municipal d’Infants Ciutadans va donar a conèixer les iniciatives que planteja en audiència pública a partir al saló de plens de l’Ajuntament a través de 46 representants de més de 900 infants de 21 centres de primària reusencs; mentre que el Consell Municipal de Joves a Secundària va fer la presentació del seu decàleg de propostes en un acte al Casal de les Dones a la tarda, i hi va participar una representació de 30 joves de 8 instituts de 30 classes diferents. Els dos fòrums participatius apleguen alumnat de 5è de Primària i de 3r d’ESO que porten a terme diferents sessions de treball coordinades des de la Regidoria d’Ensenyament i Política Lingüística, per un costat, i el Casal de Joves, per l’altre.Pel que fa a les propostes formulades pel Consell Municipal d’Infants Ciutadans n’hi ha de diferents àmbits. Entre elles es troben construir parcs multi-esportius de lliure accés als afores de la ciutat amb circuits per anar amb bici, per caminar o per passejar el gos. També posar més carrils bici i en millors condicions, arreglar l’skatepark existent i fer-ne més, alhora que construir pistes específiques per patinar i fer més parcs actius perquè «els que hi ha actualment no estan en òptimes condicions».Els Infants Ciutadans reclamen ampliar les rutes Reus i que es construeixin més instal·lacions esportives públiques, com per exemple més poliesportius i una piscina coberta. Volen que hi hagi més gimnasos tancats a les escoles i organitzar més curses populars per a totes les edats i que s’acabés amb un esmorzar saludable. El llistat d’iniciatives inclou més hores d’educació física a l’escola, posar monitoratge en unes hores determinades als parcs actius i més oferta d’activitat esportiva extraescolar en diferents instal·lacions a preus assequibles per a tothom.La dotzena proposta del Consell és crear i difondre una APP on surti tota la informació de les rutes Reus i de les possibilitats de fer activitat física a la ciutat. I les dues últimes recullen realitzar una fira anual de l’esport i s que existeixi un servei de lloguer de bicicletes a Reus, amb rutes marcades.